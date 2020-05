Windows 10 : des ordinateurs se bloquent avec la dernière mise à jour et Google Chrome

La mise à jour « Avril 2018 » de Windows 10, distribuée en début de semaine, semble poser des problèmes aux utilisateurs de Chrome. Le navigateur de Google bloque complètement l’ordinateur et il est impossible de faire quoi que ce soit : les touches ne répondent plus, Chrome ne réagit pas aux clics avec la souris et le raccourci Ctrl + Atl + Del n’aide pas non plus à se sortir de là.

Plusieurs utilisateurs se sont plaints sur Reddit et un ticket a été ouvert chez Google pour que les ingénieurs se penchent sur le sujet. Pour l’instant, Google ne fait pas de commentaire précis.

Si l’on se base sur les premiers retours, tout le monde n’est pas concerné par ce problème. Nous avons testé Chrome sur une machine sous Windows 10 avec la dernière mise à jour (aussi bien pour Chrome que pour Windows 10) et l’ordinateur n’a pas été bloqué. D’autres personnes confirment ne pas avoir de blocage particulier.

Comme tout bug, il est important de détecter d’où vient le souci pour le corriger. Et c’est bien ça le problème pour l’instant parce qu’il n’existe pas une méthode pour « provoquer » le blocage et donc savoir qu’est-ce qui coince. Il n’y a plus qu’à espérer que Google trouve rapidement une solution maintenant étant donné que Chrome est le navigateur le plus utilisé au monde.