Un collectionneur rétro-gaming découvre de la drogue… dans de vieilles cartouches NES

Julian Turner, un amateur de jeux vidéos « anciens » (rétro-gaming), croyait sincèrement avoir dégoté quelques pépites des années 80 après être reparti d’une brocante avec deux cartouches NES sous le bras (ou plutôt dans la poche). Mais quelque chose chiffonne Julian : les cartouches des jeux Golf et Rollerblade semblent peser anormalement lourd. Voulant à tout prix en avoir le coeur net, notre collectionneur s’empresse alors de démonter les deux cartouches et découvre alors qu’elles contiennent quatre petits sachets recouverts de papiers alu. Toujours aussi curieux, notre rétro-gamer ouvre l’un des sachets avec un petit cutter et aperçoit… de la poudre blanche qui s’en échappe.

Face à ce qui ressemble bien à de la drogue dissimulée, Julian Turner préfère illico prévenir la police; cette dernière récupère alors les cartouches incriminées pour analyse. Selon le journal du New York Post, ces 4 sachets contenaient bien de la drogue (Cocaine, LSD ?), ce qui tendrait à démontrer que dès les années 80, les trafiquants utilisaient déjà toutes les ficelles possibles pour « acheminer » leurs cargaisons jusqu’au client final, et parfois au risque de frôler… le game over.