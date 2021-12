Concours : le film LES MINIONS en Blu-ray 4K Ultra HD à gagner

A l’occasion de la sortie du film LES MINIONS en 4K Ultra HD + Blu-ray™ + Digital (inclus 3 mini films en 4K) aujourd’hui (lien Amazon – 24,99€), Universal Pictures Video et KultureGeek vous proposent de tenter de gagner 1 exemplaire.

Depuis la nuit des temps, LES MINIONS ont servi (et accidentellement éliminé) les plus grands méchants de l’Histoire. Après une dernière mésaventure explosive qui les laisse sans leader, LES MINIONS plongent dans une profonde dépression. Trois improbables héros (Kévin, Stuart et Bob) embarquent alors pour une aventure désopilante afin de trouver un nouveau « big boss ». Quand leur quête les mène jusqu’à la plus grande méchante de son temps, Scarlet Overkill (Marion Cotillard, primée aux Oscar®*), nos trois héros doivent affronter la plus terrible des menaces : la possible disparition de toute la tribu des MINIONS.