Concours spécial Noël : le bracelet connecté Withings Go à gagner

Durant la période de Noël, iPhoneAddict et KultureGeek vous proposent de remporter plusieurs fois par semaine des cadeaux que nous mettrons en jeu (accessoires, applications, cartes iTunes,..). Chaque concours ne nécessitera pas la même participation. Parfois il faudra juste laisser un commentaire et d’autres fois, quand le prix du cadeau sera plus élevé, télécharger une application avant de participer. Pour ce nouveau jeu concours vous pourrez tenter de gagner le withings Go disponible au prix de 69,95€ sur le site du constructeur ou en promo sur Amazon à 49,99€ en ce moment.

Le Withings Go est la récent entrée de gamme de chez Withings. Ce bracelet connecté à écran e-ink ne prétend pas révolutionner la donne avec ses deux grandes fonctions de tracking (le comptage du nombre de pas et la surveillance du sommeil), mais l’autonomie annoncée et l’étanchéité du produit pourraient bien en faire le wearable « de base », assez efficace malgré tout pour séduire ceux qui hésitent à rentrer dans l’univers de l’IoT à cause de tarifs jugés trop élevés. Withings est-il parvenu à concilier cette accessibilité et cette sobriété à une réelle efficacité sur le terrain ? (lire notre test complet)

Comment participer :

Pour participer à ce concours et gagner ces accessoires, il suffit de laisser un commentaire automatique depuis notre application KultureGeek (Lien App Store iPhone/iPad – Lien Google Play – Gratuit) en allant tout simplement sur la page des commentaires de ce concours.

Le jeu concours durera 24h (FIN le 25 décembre à 23h00). Dès la fin du jeu, nous procèderons à un tirage au sort pour désigner le gagnant.