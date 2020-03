Instagram n’autorise plus les utilisateurs à mettre un lien vers leurs autres réseaux sociaux

Avec tous les réseaux sociaux qui existent, on fait souvent la promotion de chacun sur les autres. On pense notamment à mettre un lien vers son compte Instagram et Twitter sur sa page Facebook par exemple, et inversement. Beaucoup en profitent et c’est bien normal. Mais il y a du changement à partir d’aujourd’hui sur Instagram.

Le réseau social aux 400 millions d’utilisateurs se met à bloquer la possibilité de mettre comme adresse de son profil une redirection vers les autres réseaux sociaux, comme Facebook, Snapchat, Twitter et d’autres. Instagram a confirmé la nouvelle auprès de TechCrunch. Ce changement a été fait parce que « ce n’est pas la façon dont notre plateforme a été conçue pour être utilisée » explique-t-on du côté d’Instagram.

Ce choix peut se comprendre, mais souligne toutefois une certaine dictature. C’est également étonnant qu’un lien vers son profil ou sa page Facebook soit bloqué sachant qu’Instagram est une propriété de Facebook.

Le changement de politique a été mis en place, il se peut que certains utilisateurs puissent encore mettre un lien vers leurs autres réseaux sociaux pendant quelque temps, le temps que la nouvelle politique se déploie chez tout le monde.