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Android 17 est installé sur seulement 1 % des appareils plusieurs mois après sa sortie

3 min.
11 Nov. 2026 • 20:19
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Quatre mois après son lancement, Android 17 n’est installé que sur 1 % des appareils Android actifs. Les dernières statistiques de répartition du système de Google montrent un déploiement particulièrement lent, tandis qu’Android 16 s’est imposé comme la version la plus répandue avec 25,4 % du parc.

Android 17 Logo

Les chiffres ont été actualisés le 19 octobre. Google ne publie plus de tableau public détaillant régulièrement les parts de chaque version. Heise a donc calculé ces proportions à partir des données cumulées disponibles dans Android Studio, l’environnement de développement de Google. Android 17 ne dépasse pas 1 % des appareils actifs, alors qu’Android 8.1, sorti en 2017, conserve encore 1,5 % du parc.

La situation est bien différente pour Android 16. Lancé en 2025, le système équipe désormais 25,4 % des appareils actifs, contre seulement 7,5 % lors du précédent relevé de décembre 2025. Il devance Android 14 qui représente 15,3 % du parc et Android 15 installé sur 14,7 % des appareils.

La fragmentation reste néanmoins importante. Android 13 représente encore 11,8 % des appareils, tandis qu’Android 11 conserve une part de 10,5 %. Au total, 43,6 % des appareils actifs fonctionnent toujours sous Android 13 ou une version antérieure. Ces chiffres montrent que plusieurs générations du système continuent de cohabiter longtemps après leur remplacement par de nouvelles versions.

Les fabricants tardent à déployer Android 17

Il faut toutefois prendre en compte le calendrier des mises à jour. Google a lancé Android 17 en juin en le rendant immédiatement disponible sur la plupart des Pixel compatibles. Les autres fabricants ont ensuite dû adapter le système à leurs propres smartphones et à leurs surcouches logicielles. Samsung, notamment, n’a commencé à déployer largement Android 17 sur ses appareils que plusieurs mois après sa sortie initiale.

Autre précaution : les statistiques ne recensent pas tous les smartphones Android en circulation. Elles prennent en compte les appareils ayant accédé au Google Play Store pendant une période de sept jours. Les téléphones dépourvus des services Google ne sont donc pas représentés. La comparaison avec Android 16 doit également être relativisée, puisque cette version avait bénéficié d’environ six mois de disponibilité lors du précédent relevé, contre quatre mois pour Android 17.

Le retard reste néanmoins révélateur de la fragmentation de l’écosystème d’Android. Contrairement à Apple et iOS sur iPhone, Google ne contrôle pas directement le calendrier de mise à jour de l’ensemble des smartphones utilisant son système d’exploitation. Chaque constructeur doit assurer le suivi de ses propres appareils, ce qui contribue à ralentir l’adoption des nouvelles versions.

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