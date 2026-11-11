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KultureGeek PC et systèmes ROG Xbox Ally X : Microsoft déploie officiellement l’Auto Super Resolution jusqu’à 120 FPS
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ROG Xbox Ally X : Microsoft déploie officiellement l’Auto Super Resolution jusqu’à 120 FPS

2 min.
11 Nov. 2026 • 12:40
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Microsoft officialise le déploiement d’Automatic Super Resolution, ou Auto SR, sur les ROG Xbox Ally X et ROG Xbox Ally X20. Jusqu’ici proposée en préversion, cette technologie de mise à l’échelle par intelligence artificielle est désormais également disponible sur certains PC Copilot+ équipés de processeurs AMD Ryzen compatibles.

Auto SR exploite le NPU intégré aux puces Ryzen AI afin de reconstruire une image de meilleure définition tout en réduisant la charge imposée au GPU. Cette fonction avait été annoncée pour les ROG Xbox Ally dès 2025, mais nécessite un processeur doté d’une unité neuronale suffisamment performante. Le modèle ROG Xbox Ally de base n’est donc pas compatible.

Un nouveau mode Performance pouvant atteindre 120 FPS

La principale nouveauté est l’arrivée d’un mode Performance capable de faire fonctionner Auto SR jusqu’à 120 images par seconde, contre environ 60 à 75 FPS auparavant. Microsoft cite notamment Rocket League, passé d’environ 70 FPS en mode Qualité à 115 FPS avec ce nouveau réglage.

ROG Xbox Ally X

La technologie fonctionne désormais directement en mode portable, y compris sur batterie, alors que la préversion imposait auparavant l’utilisation d’un écran externe. Les jeux lancés en 1080p sont également pris en charge, tandis qu’un écran externe de définition supérieure peut profiter d’une reconstruction jusqu’en 1440p.

Auto HDR et FSR 4.1 complètent l’arsenal graphique

Auto SR devient aussi compatible avec Auto HDR de Windows, permettant d’améliorer simultanément netteté, fluidité et rendu HDR sur les jeux dépourvus de prise en charge native.

Cette nouveauté arrive peu après le déploiement de FSR 4.1 sur les consoles portables AMD. Les deux technologies suivent des approches différentes mais poursuivent le même objectif : tirer davantage de performances du matériel mobile. Avec Auto SR désormais exploitable sans dock et jusqu’à 120 FPS, Microsoft donne enfin une utilité très concrète au NPU des modèles Xbox Ally les plus puissants.

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