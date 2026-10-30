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Death Stranding Isolations : premier trailer pour l’animé de Kojima

2 min.
30 Oct. 2026 • 15:30
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Kojima Productions offre un premier aperçu de Death Stranding Isolations, la série animée tirée de l’univers imaginé par Hideo Kojima. Attendue en exclusivité sur Disney+ en 2027, elle racontera une histoire originale avec de nouveaux personnages, plutôt que d’adapter directement les aventures de Sam Porter Bridges.

Le court trailer installe immédiatement l’atmosphère étrange de la franchise : une jeune fille blonde se réveille après un cauchemar dans lequel elle semble progressivement engloutie par le goudron. Le teaser s’accompagne d’une phrase aussi énigmatique que macabre : « Ma mère est devenue un cratère. » Un ton parfaitement raccord avec les conséquences surnaturelles du Death Stranding.

Une animation 2D traditionnelle confiée à E&H Production

Le projet avait été annoncé par Hideo Kojima en mai 2025, mais son identité restait encore largement mystérieuse. La réalisation est désormais confiée à Takayuki Sano, animateur passé notamment par L’Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen et Jujutsu Kaisen 0.

Tow Ubukata, principalement connu pour son travail sur Psycho-Pass 3 et plusieurs productions Ghost in the Shell, supervise le scénario. L’animation est assurée par E&H Production, le studio derrière Ninja Kamui, avec une approche hybride mêlant 3D et 2D dessinée à la main.

Death Stranding devient une franchise transmédia

Isolations ne constitue qu’une des branches du contenu audiovisuel de la franchise Death Stranding. Kojima Productions développe également le film d’animation Death Stranding: Mosquito, tandis qu’un long métrage en prises de vues réelles est préparé avec A24. Côté jeux, Death Stranding 2: On the Beach a poursuivi l’univers vidéoludique en 2025.

Avec Isolations, Kojima semble surtout vouloir transformer son monde post-apocalyptique en véritable terrain narratif autonome, capable d’exister bien au-delà des personnages et événements des jeux.

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