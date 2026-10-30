Death Stranding Isolations : premier trailer pour l’animé de Kojima

Kojima Productions offre un premier aperçu de Death Stranding Isolations, la série animée tirée de l’univers imaginé par Hideo Kojima. Attendue en exclusivité sur Disney+ en 2027, elle racontera une histoire originale avec de nouveaux personnages, plutôt que d’adapter directement les aventures de Sam Porter Bridges.
Le court trailer installe immédiatement l’atmosphère étrange de la franchise : une jeune fille blonde se réveille après un cauchemar dans lequel elle semble progressivement engloutie par le goudron. Le teaser s’accompagne d’une phrase aussi énigmatique que macabre : « Ma mère est devenue un cratère. » Un ton parfaitement raccord avec les conséquences surnaturelles du Death Stranding.
Le projet avait été annoncé par Hideo Kojima en mai 2025, mais son identité restait encore largement mystérieuse. La réalisation est désormais confiée à Takayuki Sano, animateur passé notamment par L’Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen et Jujutsu Kaisen 0.
Tow Ubukata, principalement connu pour son travail sur Psycho-Pass 3 et plusieurs productions Ghost in the Shell, supervise le scénario. L’animation est assurée par E&H Production, le studio derrière Ninja Kamui, avec une approche hybride mêlant 3D et 2D dessinée à la main.
Isolations ne constitue qu’une des branches du contenu audiovisuel de la franchise Death Stranding. Kojima Productions développe également le film d’animation Death Stranding: Mosquito, tandis qu’un long métrage en prises de vues réelles est préparé avec A24. Côté jeux, Death Stranding 2: On the Beach a poursuivi l’univers vidéoludique en 2025.
Avec Isolations, Kojima semble surtout vouloir transformer son monde post-apocalyptique en véritable terrain narratif autonome, capable d’exister bien au-delà des personnages et événements des jeux.
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