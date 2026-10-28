Xreal Aura : des lunettes Android XR qui misent sur Gemini, Android XR et l’affichage spatial

Xreal vient d’officialiser les Aura, ses nouvelles lunettes XR développées avec Google et « motorisées » par Android XR. Dévoilé auparavant sous le nom de Project Aura, le dispositif adopte un format nettement plus léger qu’un casque comme l’Apple Vision Pro, tout en conservant un affichage spatial directement dans le champ de vision.

Les lunettes ne fonctionnent toutefois pas seules, et sont reliées par câble à un boîtier de calcul qui embarque la plateforme Snapdragon Reality Elite de Qualcomm. Xreal peut ainsi limiter le poids de ces lunettes connectées à environ 95 grammes. L’affichage repose sur des dalles Sony Micro-OLED en 1200p à 120 Hz, tandis que la partie audio bénéficie de la technologie Bose.

Gemini et Google Play au centre d’Android XR

L’intégration d’Android XR ouvre l’accès aux applications Google Play ainsi qu’à des expériences spécifiquement pensées pour la réalité étendue. NBA App for Android XR, NASCAR XR, Fallout: Factions ou bien encore le blockbuster Project Hail Mary: Journey Among the Stars font partie des contenus annoncés et adaptés pour l’accessoire. Chi Xu, patron de Xreal, déclarait récemment que «toutes les pièces essentielles » devaient être « prêtes : le matériel, le système d’exploitation, puis une excellente interface utilisateur. » Visiblement, cet objectif semble être tenu.

Gemini est également présent comme assistant contextuel, capable d’exploiter ce qui apparaît à l’écran. Via USB-C, l’Aura peut aussi devenir un écran géant pour un ordinateur ou une console portable, ou afficher plusieurs fenêtres virtuelles.

Deux configurations et un tarif de lancement temporairement diminué

Le Xreal Aura n’échappe pas à la hausse de l’étiquette : la version 12 Go/256 Go coûte 1 279 dollars, contre 1 499 dollars pour le modèle 16 Go/512 Go. Histoire d’adoucir temporairement l’addition, jusqu’à fin décembre, les prix passent respectivement à 1 099 et 1 299 dollars. Les premières livraisons sont annoncées pour la mi-novembre.