Sucker Punch licencie malgré le succès de Ghost of Yōtei

Le succès commercial ne protège décidément plus les studios contre les restructurations. Sucker Punch Productions, propriété de Sony et créateur de Ghost of Yōtei, vient de supprimer 24 postes. Une décision notable pour une équipe comptant un peu plus de 200 employés et dont le dernier jeu figure parmi les principales réussites PlayStation récentes.

Sucker Punch prépare déjà son prochain projet

Dans un message adressé aux salariés, le studio explique avoir « attentivement observé les difficultés du marché » avant d’évaluer les besoins nécessaires à son prochain projet. Plusieurs fonctions vont ainsi disparaître, sans que Sucker Punch précise les métiers concernés.

La décision intervient pourtant dans un contexte favorable pour Ghost of Yōtei. Sorti en octobre 2025, le jeu avait dépassé 3,3 millions d’exemplaires vendus en seulement un mois. Sony a depuis indiqué qu’il avait surpassé les performances de Ghost of Tsushima sur une période comparable. Une extension, Echoes of Sekigahara, est par ailleurs sortie récemment.

Les licenciements continuent dans l’industrie du jeu vidéo

Sucker Punch rejoint une liste de studios frappés par les réductions d’effectifs malgré des productions importantes. Electronic Arts vient notamment de fermer BioWare et d’annuler Mass Effect 5, avec environ 400 emplois concernés à l’échelle du groupe.

Microsoft poursuit également son vaste plan de restructuration. Après 268 nouvelles suppressions de postes chez Xbox, l’avenir de plusieurs studios reste incertain. En France, 217 emplois sont notamment menacés chez Arkane Lyon.

Ces licenciements rappellent surtout que même un jeu rentable et bien accueilli ne garantit plus la stabilité des équipes qui l’ont créé. Chez Sucker Punch, davantage de précisions sur la prochaine phase du studio sont attendues dans les prochains jours.