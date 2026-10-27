Sucker Punch licencie malgré le succès de Ghost of Yōtei

Le succès commercial ne protège décidément plus les studios contre les restructurations. Sucker Punch Productions, propriété de Sony et créateur de Ghost of Yōtei, vient de supprimer 24 postes. Une décision notable pour une équipe comptant un peu plus de 200 employés et dont le dernier jeu figure parmi les principales réussites PlayStation récentes.
Dans un message adressé aux salariés, le studio explique avoir « attentivement observé les difficultés du marché » avant d’évaluer les besoins nécessaires à son prochain projet. Plusieurs fonctions vont ainsi disparaître, sans que Sucker Punch précise les métiers concernés.
La décision intervient pourtant dans un contexte favorable pour Ghost of Yōtei. Sorti en octobre 2025, le jeu avait dépassé 3,3 millions d’exemplaires vendus en seulement un mois. Sony a depuis indiqué qu’il avait surpassé les performances de Ghost of Tsushima sur une période comparable. Une extension, Echoes of Sekigahara, est par ailleurs sortie récemment.
Sucker Punch rejoint une liste de studios frappés par les réductions d’effectifs malgré des productions importantes. Electronic Arts vient notamment de fermer BioWare et d’annuler Mass Effect 5, avec environ 400 emplois concernés à l’échelle du groupe.
Microsoft poursuit également son vaste plan de restructuration. Après 268 nouvelles suppressions de postes chez Xbox, l’avenir de plusieurs studios reste incertain. En France, 217 emplois sont notamment menacés chez Arkane Lyon.
Ces licenciements rappellent surtout que même un jeu rentable et bien accueilli ne garantit plus la stabilité des équipes qui l’ont créé. Chez Sucker Punch, davantage de précisions sur la prochaine phase du studio sont attendues dans les prochains jours.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Microsoft lance un vaste programme de départs volontaires qui pourrait profondément modifier ses effectifs. Annoncé le 26 octobre, ce...
Pokémon UNITE s’arrêtera le 23 mars 2027 à 1 heure, heure de Paris, sur Nintendo Switch et appareils mobiles. Les ventes de...
Les portefeuilles matériels sont censés isoler les cryptomonnaies des attaques en ligne, mais leurs fabricants restent exposés....
OpenAI affirme que ses modèles internes ont produit trois nouveaux résultats majeurs en mathématiques, informatique théorique...
Microsoft a laissé passer une offre de 500 millions de dollars de Netflix qui voulait obtenir les droits exclusifs d’adaptation de ses jeux...
27 Oct. 2026 • 13:30
27 Oct. 2026 • 12:10
27 Oct. 2026 • 10:48
27 Oct. 2026 • 9:33