TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science OpenAI annionce trois nouvelles percées scientifiques et change sa méthode de publication
Science

OpenAI annionce trois nouvelles percées scientifiques et change sa méthode de publication

3 min.
27 Oct. 2026 • 10:20
0

OpenAI affirme que ses modèles internes ont produit trois nouveaux résultats majeurs en mathématiques, informatique théorique et physique. La société dirigée par Sam Altman accompagne toutefois ces annonces d’une nouvelle méthode de publication destinée à confier l’analyse, la vérification et l’explication des travaux à des chercheurs extérieurs plutôt qu’à rechercher elle-même un crédit académique.

De la conjecture de Kakeya à l’hypothèse ETH

Le premier résultat concerne la conjecture de lissage local : OpenAI affirme disposer d’une nouvelle démonstration valable dans toutes les dimensions, qui permettrait également de résoudre les conjectures de Kakeya et de restriction de Stein. Le résultat a été formalisé avec Lean, un assistant de preuve utilisé pour vérifier mathématiquement certaines démonstrations.

IA recherche scientifique

En informatique théorique, le laboratoire affirme avoir réfuté l’Exponential Time Hypothesis (ETH), une conjecture centrale sur la complexité des problèmes de satisfaisabilité booléenne. La preuve en langage naturel et sa formalisation Lean sont accessibles publiquement afin de permettre une vérification indépendante.

Ces annonces prolongent les ambitions scientifiques d’OpenAI, qui avait déjà affirmé avoir résolu un problème lié aux équations de Navier-Stokes et présenté plusieurs résultats mathématiques obtenus avec un modèle expérimental.

Des chercheurs externes chargés de transformer les résultats en connaissance

Le troisième résultat est encore plus ambitieux : OpenAI dit disposer de preuves d’existence rigoureuses pour certaines théories quantiques des champs à quatre dimensions, dont la chromodynamique quantique et une extension unifiée du modèle standard. Les documents ne sont pas encore publiés, à la demande du groupe de physiciens chargé de les examiner.

OpenAI décrit désormais les productions de ses modèles comme des « données de recherche brutes ». Des spécialistes externes, qualifiés de shepherds, doivent organiser leur vérification et leur mise en contexte. Cette approche rejoint l’objectif du groupe de développer progressivement des agents capables d’assister directement la recherche scientifique.

Ces résultats restent donc à date des affirmations en cours d’examen et non des découvertes définitivement validées par la communauté. Reste que les antécédents de l’IA dans le domaine mathématique ont plutôt de quoi rendre optimistes…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

openai Internet

OpenAI dévoile Astra, son prochain grand modèle d’IA, au détour d’une publication scientifique

Anthropic IA laboratoire Science

Anthropic ouvre un laboratoire de biologie : Claude pourrait bientôt piloter des robots scientifiques

Intelligence Artificielle Science

OpenAI : un modèle expérimental d’IA touche l’or à l’Olympiade Internationale de Mathématiques

ChatGPT Logo Internet

GPT-Rosalind : OpenAI présente son IA pour la recherche et la biologie

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nouveau Logo Xbox Vert

Xbox voulait 800 millions de dollars de Netflix pour des films et séries

27 Oct. 2026 • 9:04
0 Geekeries

Microsoft a laissé passer une offre de 500 millions de dollars de Netflix qui voulait obtenir les droits exclusifs d’adaptation de ses jeux...

ChatGPT Logo

GPT-6.1 Terra est disponible : OpenAI améliore ChatGPT et Codex

26 Oct. 2026 • 20:32
0 Internet

OpenAI annonce GPT-6.1 Terra, une nouvelle version de son modèle IA intermédiaire qui vient combiner le raisonnement visuel,...

Meta AI Logo

Meta veut lever 95 milliards de dollars pour l’IA

26 Oct. 2026 • 19:58
1 Business

Meta prévoit de lever jusqu’à 95 milliards de dollars sur les marchés financiers pour soutenir ses investissements dans...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 26 octobre

26 Oct. 2026 • 17:58
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Starship Lune

Starship : la NASA évoque 22 lancements pour un alunissage… Elon Musk répond 6 à 8

26 Oct. 2026 • 17:55
1 Science

Combien de lancements de Starship faudra-t-il pour envoyer des astronautes sur la Lune ? Cette question devient un nouveau sujet de friction autour du...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.7.2 et iOS 18.7.11 disponibles, avec macOS 26.7.2, macOS 15.8.2 et tvOS 26.6.1

iOS 26.7.2 et iOS 18.7.11 disponibles, avec macOS 26.7.2, macOS 15.8.2 et tvOS 26.6.1

26 Oct. 2026 • 22:32

image de l'article iOS 27.2 bouche 163 failles de sécurité, 263 pour macOS 27.2

iOS 27.2 bouche 163 failles de sécurité, 263 pour macOS 27.2

26 Oct. 2026 • 22:00

image de l'article Apple parle de Siri AI en Europe et l’arrivée de nouvelles langues

Apple parle de Siri AI en Europe et l’arrivée de nouvelles langues

26 Oct. 2026 • 20:59

image de l'article iOS 27.2 est disponible : voici les nouveautés

iOS 27.2 est disponible : voici les nouveautés

26 Oct. 2026 • 19:36

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site