Xbox voulait 800 millions de dollars de Netflix pour des films et séries

Microsoft a laissé passer une offre de 500 millions de dollars de Netflix qui voulait obtenir les droits exclusifs d’adaptation de ses jeux Xbox afin d’en faire des films et séries, et ce pendant sept ans. Selon Puck, la direction de Xbox a demandé 800 millions de dollars en retour. Les négociations ont échoué, poussant Microsoft à rechercher des accords distincts avec plusieurs partenaires.

Un désaccord de 300 millions de dollars entre Xbox et Netflix

Netflix, alors dirigé sur le plan des contenus par Bela Bajaria, qui occupait le poste de responsable du contenu jusqu’à son licenciement récent, a proposé 500 millions de dollars pour obtenir pendant sept ans les droits d’adaptation exclusifs d’une partie du catalogue de jeux Xbox. La patronne de Xbox, Asha Sharma, et son équipe ont ensuite demandé 800 millions de dollars, estimant que les 500 millions de dollars n’étaient pas suffisants. L’écart entre les deux montants a fait capoter les discussions.

Le départ de Bela Bajaria de Netflix a également contribué à l’abandon du projet. L’accord ne serait plus d’actualité et Xbox privilégierait désormais des contrats plus ciblés avec plusieurs studios et plateformes.

Des franchises Xbox convoitées pour le cinéma et la télévision

Les discussions portaient sur les droits d’adaptation de licences issues du catalogue Xbox, mais les jeux concernés n’ont pas été précisés. Des franchises comme Halo, Gears of War, The Elder Scrolls, Doom ou Call of Duty disposent d’un potentiel pour des productions audiovisuelles. D’ailleurs, un film Call of Duty a déjà été officialisé et se veut en préparation chez Paramount. Il sera réalisé par Joseph Kosinski, le réalisateur de Top Gun : Maverick, et Michael B. Jordan sera également de la partie.

Le secteur a déjà montré que ces adaptations pouvaient toucher un public bien au-delà des joueurs. Le film Minecraft et la série Fallout ont rencontré un large succès, tandis que The Last of Us, adaptée par HBO, a également démontré l’intérêt des plateformes de streaming pour les univers du jeu vidéo. Les résultats restent toutefois variables selon les projets, comme l’a montré l’arrêt de la série Halo après deux saisons.

L’idée de Microsoft aujourd’hui est de multiplier les partenaires. Le groupe a récemment annoncé Xbox XP, une division consacrée au développement de ses franchises dans d’autres médias. La stratégie ne dépend donc pas uniquement de Netflix : l’entreprise souhaite exploiter ses licences à travers plusieurs partenariats et différents modèles de production.

L’entreprise assure d’ailleurs que sa relation avec Netflix reste solide. Dans une déclaration transmise à Puck, Xbox affirme avoir reçu un intérêt « record » pour ses propriétés intellectuelles et se dit enthousiaste à propos des prochaines séries Minecraft et Diablo développées avec la plateforme. L’échec de l’accord global ne signifie donc pas la fin de leur collaboration, mais pourrait ouvrir la voie à des contrats plus ciblés.