[#BonPlan] Les promos High-Tech du 14 octobre

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
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— 🔥 Nouveautés du jour —
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- Carte graphique ASRock RX 9070 Challenger 16 Go à 669,99€ sur @JoyBuy LV6P0u
- TV 65″ Samsung QE65Q7FAAU Téléviseur QLED 4K Ultra HD Smart 65″ à 439,99€ sur @JoyBuy
- HOT! [Précommande] Steelbook Blu-ray 4K L’Odyssée à 29,99€ au lieu de 34,99€ sur @Cultura
- Lot de 10 Piles alcalines Energizer AAA ou AA à 1,99€ sur @Action https://www.action.com/fr-fr/p/3222969/piles-alcalines-energizer-aaa/#VMxhrPpIHP1+Yc/Yewa75
- HOT! Airfryer Ninja Crispi FN101EUST en verre – Beige à 79,99€ au lieu de 99€ sur @Auchan
- Hogwarts Legacy : L’heritage de Poudlard sur Xbox Series X (via retrait en magasin) à 9,99€ sur @Micromania
- Centrale de Balcon 800W Enjoy Solar + 4 Panneaux solaires flexibles 200W à 359,78€ sur @Amazon
- [Précommande / Fnac+] L’Odyssée (2026) Édition Collector Spéciale Fnac en SteelBook Blu-ray 4K Ultra HD (+5€ sur la cagnotte) à 34,99€ sur @Fnac
- Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 à 29,99€ sur @Cdiscount
- High on Life 2 sur PS5 à 24,99€ sur @Cdiscount
- Enceinte Bluetooth portable Jbl Go 4 à 24,99€ au lieu de 34,99€ sur @Carrefour
- Robot Aspirateur Laveur Ecovacs Deebot T50 Omni Gen2 – 21000 Pa, Noir, avec Station à 249€ au lieu de 343,20€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
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➡️ Accessoires / objets connectés :
- Câble Chargeur Nylon Tressé Aioneus – 100W, USB C vers USB C , 2m PD 5A à 3,44€ au lieu de 6,99€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
- HOT! Enceinte sans fil Marshall Acton III – Bluetooth, Entrée Jack, 60W à 199,99€ au lieu de 269,99€ sur @Fnac
- Pack Découverte Kit de Démarrage – Pont, Télécommande, 2 Barres Lumineuses Philips Hue Play & 2 Ampoules Ambiance Blanc & Couleur à 119,99€ au lieu de 199,99€ sur @Darty
- Chargeur secteur Samsung USB-C 45 W – Super Fast Charging 2.0 à 16,99€ au lieu de 23,34€ sur @Amazon
- HOT! Lot de quatre AirTags 2 à 89,99€ au lieu de 119€ sur @Amazon
- Chargeur Samsung USB-C 45W ultra rapide à 16,99€ sur @Amazon
- Écouteurs sans fil Nothing Ear à 79,99€ sur @Boulanger
- Gonfleur de pneus voiture / vélo à 23,07€ au lieu de 28,49€ sur @Amazon
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➡️ Smartphones :
- Smartphone 6,83″ Xiaomi 15T – RAM 12 Go, 256 Go, Version Globale à 389€ sur @JoyBuy
- HOT! Smartphone BlackView Wave 7c 64Go (16Go de Ram, 5000mAH, 6,56″, Android 16) à 129,99€ sur @Amazon
- Smartphone Google Pixel 11 Pro 256 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement à 7€/mois (via Bonus de reprise 150€ et ODR Google 150€) à 689,90€ au lieu de 1199€ sur @Bouygues Telecom
- Smartphone Google Pixel 11 Pro XL 512 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement 24 mois (via bonus reprise 150€ et ODR Google 200€) à 621,90€ sur @Bouygues Telecom
- Pack Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go + écouteurs Galaxy Buds4 Pro à 1299€ sur @Boulanger, soit 1069€ via 200€ de bonus reprise
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8 + 256 Go, bleu à 289€ sur @Amazon (vendeur tiers, expédié par Amazon)
➡️ Tablettes / Liseuses :
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Console Xbox Series S – (via retrait dans 20 magasins uniquement) à 299€ sur @E.Leclerc
➡️ Jeux :
- [Précommande] Minecraft sur Nintendo Switch 2 (comprend Super Mario Pack Spécial Mash-Up) à 22,99€ au lieu de 28,58€ sur @Amazon
- [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Cultura
- Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
- HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Auchan
- HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
- [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
- HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
- HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
- Batman Arkham Trilogy sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ sur @E.Leclerc
➡️ Accessoires Consoles / périphériques :
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
- NAS UGREEN DH2300 + batterie US2000 – 2 baies, 4Go RAM, HDMI 4K, NFC, 1GbE, UPS 6000mAh à 235,58€ au lieu de 275€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
➡️ SSD :
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
➡️ PC portables / PC fixes :
➡️ Composants PC :
- Processeur AMD Ryzen 7 5700X – 8 cœurs, 16 threads, 3,4 GHz de base, 4,6GHz en boost, TDP de 65W, socket AM4 à 128,41€ sur @AliExpress avec le code
WOFR13
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➡️ Écrans PC :
—🔥 Films / Séries —
- Film John Wick – Édition Collector Limitée SteelBook, Blu-ray 4K UHD + Blu-ray, Dolby Vision, Dolby Atmos à 16,99€ sur @Fnac
- Blu-ray 4K Last Action Hero à 13,47€ au lieu de 14,99€ sur @Amazon
—🔥 Photos / Vidéos —
- Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac
—🔥 Électroménager —
- HOT! Friteuse sans huile Air Fryer modulaire Ninja CRISPi FN101EUSG – 1700W, Récipients 3,8 et 1,4L (Retrait magasin uniquement) à 79,99€ au lieu de 99,99€ sur @Carrefour
- Robot Aspirateur Laveur Roborock Q10 S5 – LiDAR, 10 000PA (Vendeur Roborock) à 98,99€ au lieu de 119,99€ sur @Amazon
- Aspirateur Dyson Cyclone V10 FLuffy à 329€ au lieu de 449€ sur @Darty
- Machine à Café Nespresso Delonghi Inissia Noir EN80.B à 53,54€ au lieu de 78,56€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone à 269€ sur @Boulanger
— 🔥 Divers —
- 4 Interrupteurs Connecté Matter MSS815 Meross – Commande d’Éclairage, Suivi Conso d’Énergie, Compatible Apple/Alexa/Google à 39,99€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon
- Borne de Recharge Witycharge 7.4kW – 230V, 6-32A, 8m, pour Véhicule Électrique à 265,69€ au lieu de 319,77€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
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