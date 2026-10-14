[#BonPlan] Les promos High-Tech du 14 octobre

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

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— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

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➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

Smartphone 6,83″ Xiaomi 15T – RAM 12 Go, 256 Go, Version Globale à 389€ sur @JoyBuy

HOT! Smartphone BlackView Wave 7c 64Go (16Go de Ram, 5000mAH, 6,56″, Android 16) à 129,99€ sur @Amazon

Smartphone BlackView Wave 7c 64Go (16Go de Ram, 5000mAH, 6,56″, Android 16) à 129,99€ Smartphone Google Pixel 11 Pro 256 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement à 7€/mois (via Bonus de reprise 150€ et ODR Google 150€) à 689,90€ au lieu de 1199€ sur @Bouygues Telecom

Telecom Smartphone Google Pixel 11 Pro XL 512 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement 24 mois (via bonus reprise 150€ et ODR Google 200€) à 621,90€ sur @Bouygues Telecom

Telecom Pack Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go + écouteurs Galaxy Buds4 Pro à 1299€ sur @Boulanger , soit 1069€ via 200€ de bonus reprise

, soit 1069€ via 200€ de bonus reprise Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8 + 256 Go, bleu à 289€ sur @Amazon (vendeur tiers, expédié par Amazon)

➡️ Tablettes / Liseuses :





—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console Xbox Series S – (via retrait dans 20 magasins uniquement) à 299€ sur @E.Leclerc

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles / périphériques :

HOT! Manette Playstation 5 DualSense – Midnight Black à 65€ au lieu de 74,81€ sur @Amazon

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

NAS UGREEN DH2300 + batterie US2000 – 2 baies, 4Go RAM, HDMI 4K, NFC, 1GbE, UPS 6000mAh à 235,58€ au lieu de 275€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ SSD :

SSD externe NVMe WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox – 2 To à 199€ au lieu de 272,40€ sur @Fnac

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

TV 65″ Sony 65 Bravia 6 – 2026, OLED , 164cm, 4K à 1499€ sur @Boulanger

HOT! Pack TV 65″ LG OLED G5 avec pied + Barre de son S70TY à 1785,71€ au lieu de 2098,01€ sur @LG

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

Blackview MP20 Mini PC AMD Ryzen 3 3300U 3,5GHz, 16 Go DDR4, 512 Go SSD à 264,99€ au lieu de 368,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

Processeur AMD Ryzen 7 5700X – 8 cœurs, 16 threads, 3,4 GHz de base, 4,6GHz en boost, TDP de 65W, socket AM4 à 128,41€ sur @AliExpress avec le code WOFR13

avec le code





➡️ Écrans PC :





—🔥 Films / Séries —

Film John Wick – Édition Collector Limitée SteelBook, Blu-ray 4K UHD + Blu-ray, Dolby Vision, Dolby Atmos à 16,99€ sur @Fnac

Blu-ray 4K Last Action Hero à 13,47€ au lieu de 14,99€ sur @Amazon

—🔥 Photos / Vidéos —



Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac

—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —