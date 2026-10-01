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Le Pentagone se fait conseiller par Elon Musk et Palmer Luckey pour son armée du futur

2 min.
1 Oct. 2026 • 16:20
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Le Pentagone fait appel à plusieurs figures de la technologie américaine pour préparer les futurs champs de bataille. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a annoncé le Projet Meridian, une étude planifiée sur 120 jours et codirigée par Elon Musk, le fondateur d’Anduril Palmer Luckey ainsi que l’ancien président républicain de la Chambre des représentants Newt Gingrich.

120 jours pour définir les technologies militaires de demain

Placée sous la supervision du directeur technologique du département de la Défense, Emil Michael, l’équipe devra identifier les armes et technologies susceptibles de devenir essentielles aux forces américaines. Ses conclusions prendront la forme d’un rapport public accompagné d’une annexe classifiée.

Starship elon Musk

La présence de Musk et Luckey illustre les liens grandissants entre la Silicon Valley et le Pentagone. Anduril s’est notamment imposé comme un acteur majeur des systèmes militaires autonomes, tandis que l’entreprise travaille également avec Meta sur des technologies de réalité augmentée destinées notamment au secteur militaire.

SpaceX et Anduril sont déjà des fournisseurs du Pentagone

Le choix de ces dirigeants intervient alors que leurs entreprises détiennent d’importants contrats publics. En mai, la Space Force a attribué à SpaceX 2,29 milliards de dollars pour un réseau satellitaire sécurisé, puis 4,16 milliards supplémentaires pour une constellation capable de suivre des menaces aériennes. Anduril dispose notamment d’un contrat pouvant atteindre 642 millions de dollars pour protéger des installations des Marines contre les drones.

Un nouveau commandement consacré à la guerre autonome

En parallèle, le Pentagone prépare l’Autonomous Warfare Command, un commandement quatre étoiles attendu d’ici octobre 2027. Sa mission sera d’accélérer le déploiement de drones, systèmes robotiques et capacités autonomes dans les forces américaines.

Cette évolution accompagne l’intégration croissante de l’intelligence artificielle au Pentagone. Le Projet Meridian doit désormais déterminer quelles technologies méritent d’être priorisées, sans disposer lui-même du pouvoir d’attribuer les futurs marchés militaires.

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