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KultureGeek Smartphones Motorola Razr Flex : un pliable miniature de 6,92 pouces pour défier le Galaxy Z Fold 8
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Motorola Razr Flex : un pliable miniature de 6,92 pouces pour défier le Galaxy Z Fold 8

3 min.
28 Sep. 2026 • 18:55
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Motorola préparerait un nouveau smartphone pliable au format livre, mais cette fois avec une « philosophie » un peu inhabituelle : réduire fortement les dimensions plutôt que courir après les écrans toujours plus grands. Baptisé Razr Flex en interne et portant le nom de code Parker, l’appareil pourrait être lancé dès la mi-décembre 2026.

Un pliable nettement plus compact que le Galaxy Z Fold 8

La principale particularité du Razr Flex serait son gabarit. Son écran externe mesurerait seulement 4,97 pouces en 1 736 x 1 140 pixels, tandis que la dalle intérieure atteindrait 6,92 pouces avec une définition de 2 364 x 1 728 pixels.

Motorola Razr Flex 1

À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 8 associe un écran externe de 5,5 pouces à une dalle interne de 7,6 pouces. Même l’iPhone Duo propose 5,4 et 7,6 pouces.

Le Motorola mesurerait 110 x 76 x 12,6 mm fermé et seulement 5,8 mm d’épaisseur une fois ouvert, pour un poids contenu de 215 grammes.

Snapdragon 8 Gen 5 et batterie de 5 000 mAh

La fiche technique évoque un Snapdragon 8 Gen 5 accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une batterie de 5 000 mAh serait compatible Qi2, tandis que la certification IP48/IP49 assurerait une résistance à l’eau et aux particules.

Les capacités photo reposeraient sur deux capteurs arrière de 50 mégapixels, complétés par des caméras selfie de 32 mégapixels. Deux coloris PANTONE, Coriander et Dark Botanical Garden, seraient prévus.

Motorola multiplierait les formats pliables

Ce Razr Flex viendrait compléter le Razr Fold grand format commercialisé plus tôt cette année. Motorola chercherait donc à créer une nouvelle catégorie de pliable, un peu à la façon d’Apple. L’objectif serait de proposer sur le marché un pliable de poche, plus compact que ses rivaux tout en conservant l’expérience d’un petit écran-tablette une fois déployé. De quoi redynamiser un secteur un peu en mal de nouveautés ces dernières années ? Peut-être…

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