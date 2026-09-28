TikTok verse 100 millions de dollars pour éviter un procès sur la protection des mineurs

TikTok va verser au moins 100 millions de dollars à l’Alabama pour mettre fin à une procédure concernant la protection des mineurs. L’accord impose aussi de nouvelles restrictions aux adolescents, dont une limite quotidienne de deux heures et un blocage nocturne.

L’Alabama avait engagé des poursuites en 2025 en accusant TikTok et sa maison-mère ByteDance d’avoir conçu le réseau social pour favoriser l’addiction des enfants et d’avoir trompé les utilisateurs sur ses dispositifs de protection. Le procès devait aujourd’hui, lundi 28 septembre, et aurait constitué le premier procès intenté par un État américain contre TikTok sur ces accusations.

Le règlement prévoit un versement initial de 100 millions de dollars dans les 45 jours. La somme peut atteindre 300 millions de dollars si certaines conditions se réalisent, notamment si suffisamment d’autres États concluent des accords répondant aux critères prévus.

TikTok devra également modifier plusieurs aspects de son réseau social pour les adolescents de l’Alabama. La plateforme mettra notamment en place un fil de contenus non personnalisé par défaut, interdira les filtres cosmétiques aux mineurs et renforcera la vérification de l’âge ainsi que les contrôles parentaux.

Des restrictions renforcées pour les adolescents

Les utilisateurs mineurs bénéficieront d’une limite d’utilisation de deux heures par jour, avec la possibilité pour les parents de réduire davantage cette durée. TikTok devra aussi interrompre l’utilisation après 15 minutes continues, puis à 60 et 90 minutes, tandis que l’accès sera bloqué par défaut entre minuit et 6 heures du matin.

L’accord prévoit en outre de limiter la visibilité des comptes d’adolescents auprès des adultes et de renforcer les alertes concernant certaines interactions. TikTok devra également désactiver les notifications nocturnes et pendant les heures d’école, tandis que les comptes des adolescents passeront en mode privé par défaut.

TikTok affirme que l’accord prolonge ses efforts pour renforcer les outils de sécurité destinés aux adolescents. Cette procédure intervient quelques semaines après un autre règlement de 400 millions de dollars conclu avec le ministère américain de la Justice au sujet de la protection de la vie privée des enfants.