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Razer Tartarus V2 Pro : le clavier gaming à une main revient avec des touches optiques analogiques

3 min.
17 Sep. 2026 • 18:25
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Razer modernise son célèbre pavé de jeu avec le Tartarus V2 Pro, un périphérique conçu pour remplacer une partie des commandes d’un clavier traditionnel. Destiné notamment aux amateurs de MMO et de FPS, ce nouveau modèle associe 31 commandes programmables, un joystick analogique et des technologies de frappe jusqu’ici réservées aux claviers gaming haut de gamme.

Des touches plus réactives et un joystick anti-drift

La principale évolution concerne les switches optiques analogiques de deuxième génération. Leur point d’activation peut être réglé entre 0,1 et 4 mm selon les préférences du joueur. Le mode Rapid Trigger permet également de réinitialiser une touche dès qu’elle remonte légèrement, afin d’enchaîner les commandes plus rapidement.

Razer Tartarus

Autre nouveauté : le pavé directionnel laisse place à un véritable joystick utilisant la technologie TMR, conçue pour limiter les problèmes de dérive. Un repose-poignet ajustable complète cette configuration ergonomique.

Le Tartarus V2 Pro succède notamment au Tartarus V2 et ses 32 touches programmables, avec une approche davantage tournée vers la précision des commandes.

Snap Tap et Snap Flex pour les joueurs exigeants

Razer intègre plusieurs fonctions avancées. Snap Flex permet d’associer deux actions à une même touche, lors de son enfoncement et de son relâchement.

Razer Tartarus Pro 2

Snap Tap donne quant à lui la priorité à la dernière direction activée lorsque deux touches opposées sont maintenues simultanément. Cette technologie, également présente sur les claviers Razer compatibles avec Snap Tap, profitera particulièrement aux changements de direction rapides dans les FPS. Enfin, les 31 commandes peuvent être personnalisées dans Razer Synapse, avec gestion des macros, profils et éclairage RGB individuel.

Déjà disponible aux États-Unis pour 199,99 dollars, le Tartarus V2 Pro s’adresse aux joueurs souhaitant concentrer leurs raccourcis sous une seule main. Son intérêt dépendra surtout des possibilités offertes par chaque jeu et de l’habitude nécessaire pour abandonner une disposition plus « classique ».

 

Le Razer Tartarus V2 Pro est disponible en précommande sur Amazon au prix de 219 euros.

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