TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel EVPeriscope : un drone devient les yeux d’un robot sous les feuillages
Matériel

EVPeriscope : un drone devient les yeux d’un robot sous les feuillages

5 min.
14 Sep. 2026 • 15:55
0

Des chercheurs de l’université de Pennsylvanie ont fait d’un petit drone les yeux déportés d’un robot terrestre, jusque dans des herbes hautes où les capteurs du rover deviennent aveugles. Leur système EVPeriscope localise le quadricoptère en suivant la signature très rapide de ses hélices avec une caméra événementielle tournée vers le ciel.

Le prototype associe l’endurance et la puissance de calcul d’un véhicule au sol à la vue en hauteur d’un drone. Celui-ci décolle depuis le rover, transmet ses images et ses mesures de profondeur, puis peut revenir se poser sur une petite station d’accueil. Les essais ont été menés de jour, de nuit et sous des vents atteignant environ 24 km/h, avec le calcul exécuté directement à bord des deux machines.

EVPeriscope

Une caméra qui voit les changements plutôt que des images

Une caméra classique enregistre des images complètes à intervalles réguliers. Une caméra événementielle fonctionne autrement : chaque pixel signale presque instantanément une variation de luminosité. Elle produit ainsi un flux très léger et très rapide, adapté aux mouvements brusques et aux forts écarts d’éclairage, mais qui ne ressemble pas à une vidéo ordinaire.

EVPeriscope exploite un détail normalement considéré comme gênant : les hélices tournantes du drone créent une signature périodique très visible dans ce flux. Une fenêtre de seulement 10 millisecondes peut contenir environ 50 000 événements. Le logiciel regroupe ces points pour retrouver les quatre rotors, puis estime la position et l’orientation de l’appareil à partir de leur géométrie.

Le robot terrestre peut alors piloter le drone sans balise visuelle ajoutée. Le traitement des événements, l’estimation de pose et le contrôle fonctionnent à 200 Hz sur un module Nvidia Jetson AGX Orin installé sur le rover. D’après les chercheurs, une itération complète demande en moyenne 2,53 millisecondes. Le site officiel du projet rassemble les schémas et les vidéos des essais.

Des essais réels dans un verger et sous faible lumière

À proximité du rover, l’erreur de position mesurée reste inférieure à trois centimètres. Elle augmente logiquement avec l’altitude : à six mètres, elle peut atteindre environ 0,7 mètre, car le drone occupe moins de pixels et s’approche des limites du champ de vision. Les chercheurs ont privilégié une optique large afin de sécuriser les phases de décollage et d’atterrissage.

Lors d’un test de cartographie le long d’une rangée d’arbres, la caméra du drone a couvert un volume de 314,25 m³, contre 146,13 m³ pour la caméra avant du robot terrestre. Le LiDAR du rover restait devant avec 421,82 m³, mais une grande partie de ses points était masquée par la végétation. L’avantage du drone vient donc moins de sa portée brute que de son point de vue au-dessus des obstacles.

La démonstration la plus complète a demandé au tandem d’atteindre un point situé derrière un arbre. Le drone s’est placé à 1,5 mètre au-dessus du rover, tandis que ses mesures alimentaient en temps réel la carte utilisée pour planifier le trajet. Dans des herbes denses et sous 10 à 15 miles par heure de vent, le robot a contourné l’obstacle avec une erreur moyenne quadratique de 12,5 centimètres sur la position relative et de 0,916 degré sur l’orientation.

Pour le test nocturne, les limites sont plus importantes : les chercheurs ont équipé les hélices de LED afin de générer suffisamment d’événements et ont utilisé le GPS comme référence, l’odométrie visuelle étant dégradée. Le système dépend par ailleurs de la connaissance de la géométrie du drone pour estimer complètement son orientation. Un autre quadricoptère proche pourrait brouiller le suivi en produisant une signature similaire.

Une équipe de robots plutôt qu’un drone isolé

L’idée rappelle les robots hybrides capables de changer de mode de déplacement, comme le démonstrateur mi-humanoïde mi-drone présenté par Caltech. EVPeriscope suit une autre logique : les machines restent spécialisées, mais partagent perception et calcul pour former un système plus robuste.

Les usages envisagés incluent la recherche et le sauvetage, l’inspection d’infrastructures ou l’agriculture de précision. Les essais restent toutefois limités à un seul couple de robots et à des scénarios relativement courts. L’odométrie du drone peut dériver avec le temps, son autonomie en vol demeure contrainte et la caméra événementielle ne remplace pas les autres capteurs.

La prépublication, associée à une présentation annoncée à l’International Symposium of Robotics Research 2026, apporte néanmoins un résultat concret : le drone ne sert plus seulement d’éclaireur indépendant. Il devient un capteur mobile que le rover peut déployer, suivre et récupérer pour regarder au-dessus de ce qui lui bouche la vue.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

MIG Switch

Switch : Nintendo fait interdire la vente du MIG Switch en Europe pour jouer gratuitement

14 Sep. 2026 • 22:52
0 Jeux vidéo

Nintendo a obtenu une décision judiciaire aux Pays-Bas contre la vente de MIG Switch permettant de contourner les protections de la Switch. Le...

Wikipedia Logo

Wikipédia en français interdit désormais l’IA générative pour rédiger des articles

14 Sep. 2026 • 22:38
0 Internet

Wikipédia en français interdit désormais à ses contributeurs d’utiliser l’intelligence artificielle...

iOS 27 est disponible sur iPhone et iPad : la liste des nouveautés

14 Sep. 2026 • 20:53
iPhoneAddict.fr

Apple rend aujourd’hui disponible la version finale d’iOS 27 sur iPhone et d’iPadOS 27 sur iPad. Cela fait suite à huit...

iOS 27 Logo Officiel
Steam Frame Casque VR Realite Virtuelle Valve 1

Steam Frame : le casque VR affiche presque le même tarif que la Steam Machine !

14 Sep. 2026 • 19:30
0 Matériel

Après plusieurs mois d’attente, Valve fixe enfin le prix et le calendrier de lancement du Steam Frame. Son nouveau casque de...

Netflix Logo Television

Netflix, Amazon et YouTube s’allient pour défendre le streaming

14 Sep. 2026 • 19:10
0 Internet

Netflix, Amazon Prime Video et YouTube lancent une coalition destinée à défendre leurs intérêts auprès des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple met à jour le firmware des AirPods pour iOS 27

Apple met à jour le firmware des AirPods pour iOS 27

14 Sep. 2026 • 20:52

image de l'article iOS 27 bouche 126 failles de sécurité, macOS 27 en corrige 210

iOS 27 bouche 126 failles de sécurité, macOS 27 en corrige 210

14 Sep. 2026 • 20:30

image de l'article iOS 26.7 est disponible avec macOS 26.7 et macOS 15.8

iOS 26.7 est disponible avec macOS 26.7 et macOS 15.8

14 Sep. 2026 • 19:57

image de l'article HomePod : la mise à jour 27 est disponible avec ces nouveautés

HomePod : la mise à jour 27 est disponible avec ces nouveautés

14 Sep. 2026 • 19:33

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site