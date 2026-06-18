Unreal Engine 6 : Epic Games mise sur l’IA pour créer des jeux plus rapidement

Après un teasing, Epic Games annonce Unreal Engine 6, une refonte radicale de son moteur de jeu qui arrivera en accès anticipé à la fin 2027. Il fusionnera l’Unreal Engine l’Unreal Editor pour Fortnite en un produit unique, tout en intégrant nativement des modèles d’intelligence artificielle générative comme Claude d’Anthropic ou Gemini de Google pour automatiser la création de contenu via de simples prompts.

Des tâches fastidieuses déléguées à l’IA

Sur scène, Epic Games a démontré ce que signifie concrètement cette intégration de l’intelligence artificielle avec l’Unreal Engine 6. Un développeur a meublé un appartement virtuel en piochant dans une bibliothèque d’images et a modifié l’ambiance lumineuse d’une ville entière, heure de la journée et référence photo à l’appui, avec de simples prompts soumis à Claude. Ces démonstrations illustrent l’ambition centrale du projet : « réduire considérablement le travail fastidieux de création de contenu pour laisser plus de temps à l’exploration créative et augmenter le nombre d’itérations qu’une équipe peut faire pour peaufiner son contenu », selon les termes mêmes d’Epic Games.

Avec un prompt, Unreal Engine 6 change les couleurs de la ville d’un jeu en se basant sur celle d’une photo

Les tâches chronophages visées par cette automatisation sont nombreuses et touchent au cœur du développement :

Création de niveaux et génération d’environnements

Système d’animation squelettique et de déformation (calcul du poids des os)

Conception de systèmes de particules

Gestion dynamique de l’éclairage

L’Unreal Engine 6 repose par ailleurs sur trois piliers techniques structurants : le langage de programmation Verse, la portabilité et l’interopérabilité du contenu et du code entre différents jeux, et l’intégration ouverte de modèles d’IA. Sur ce dernier point, Epic Games promet que « Unreal Engine 6 sera livré avec des outils et des flux de travail où vous pourrez choisir d’apporter vos propres modèles favoris », laissant aux studios la liberté de remplacer Claude ou Gemini par tout autre modèle de leur choix.

Une rupture pour Epic Games

Le calendrier s’étale sur deux ans minimum. L’accès anticipé est prévu pour la fin 2027, la sortie finale entre 18 mois plus tard, et la période complète d’unification des deux branches de développement est estimée à deux ans. Epic Games l’assume sans détour : « Au cours des deux prochaines années, nous unifierons les deux flux majeurs de développement d’Unreal Engine — Unreal Engine Unreal Editor pour Fortnite — en un seul produit : Unreal Engine 6 ».

Ce qui frappe dans cette annonce, c’est le changement de priorité. La course aux performances graphiques incrémentales cède la place à une transformation profonde du processus de production lui-même. Face aux craintes légitimes que suscite l’automatisation dans les métiers créatifs, Epic Games a tenu à préciser que les développeurs conservent la main à tout moment, chaque résultat généré par l’IA restant modifiable manuellement.

L’IA se positionne ainsi comme un accélérateur de flux de travail plutôt que comme un substitut au jugement créatif humain, une distinction que l’industrie du jeu vidéo, profondément divisée sur la question, scrutera de près lors des premières mises en pratique.