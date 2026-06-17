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Commodore annonce un mobile à clapet « anti-réseaux sociaux » à 500 dollars

3 min.
17 Juin. 2026 • 9:45
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Commodore ne revient pas seulement sur le marché avec des ordinateurs rétro. La marque culte, relancée récemment par Christian Simpson, alias Peri Fractic, prépare aussi le Callback 8020, un mobile à clapet pensé pour celles et ceux qui veulent réduire leur dépendance au smartphone sans revenir à un simple Nokia 3310.

Commodore Callback

Un mobile hybride entre dumbphone et smartphone

Disponible en précommande le 30 juin prochain à partir de 499 dollars (soit environ 430 euros hors taxes,) le Callback 8020 mise sur une formule volontairement paradoxale : le mobile accepte certaines applications modernes, mais bloque les usages les plus chronophages. WhatsApp, Spotify, Uber, Google Maps, Signal ou Telegram restent accessibles, tandis que les réseaux sociaux, les navigateurs web, les applications d’e-mail et les outils professionnels comme Slack ou Microsoft Teams sont exclus.

Le téléphone fonctionne sous Sailfish OS, un système Linux européen développé par Jolla et largement compatible avec les applications Android. Commodore ajoute sa propre boutique, avec une sélection contrôlée d’apps. La marque affirme aussi bloquer les navigateurs et les réseaux sociaux au niveau du système, afin d’éviter le retour discret du doomscrolling.

Clavier T9, appareil photo Sony et nostalgie C64

Le Callback 8020 embarque un écran interne de 3,25 pouces, une puce MediaTek Helio G81, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un port microSD, la 4G, le Wi-Fi, une radio FM, une batterie amovible et un capteur photo Sony de 48 mégapixels. Pas d’écran tactile ici : l’utilisateur navigue au clavier alphanumérique T9.

Commodore Call Back 8020

Commodore joue aussi la carte nostalgique avec des coloris inspirés des années 80, des sonneries façon chiptune SID, des jeux rétro et même une édition Founders plus chère avec bouton doré.

Le concept est certes séduisant, mais le prix limite clairement le public visé. À 499 dollars minimum, le Callback 8020 transforme la « détox numérique » en un concept premium… et cher. Reste à voir si la promesse d’un smartphone moins addictif suffira à convaincre au-delà des fans de Commodore et des amateurs de minimalisme numérique.

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