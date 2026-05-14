TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Les comptes Google n’ont plus 15 Go de stockage gratuit par défaut
Internet

Les comptes Google n’ont plus 15 Go de stockage gratuit par défaut

3 min.
14 Mai. 2026 • 20:29
0

Google modifie discrètement l’accès à son stockage gratuit. Les nouveaux comptes n’ont plus automatiquement 15 Go dans tous les cas et des utilisateurs sont désormais limités à 5 Go, sont trois fois moins. Pour profiter des 15 Go, ils doivent fournir leur numéro de téléphone.

Google Logo Icone Application

5 Go plutôt que 15 Go pour les nouveaux comptes Google

Le changement est important parce qu’il touche le socle commun de Gmail, Google Drive et Google Photos. Pendant des années, la règle était simple : un compte Google donnait droit à 15 Go de stockage partagés. Désormais, ce plafond devient conditionnel.

Le glissement apparaît d’abord dans le parcours de création de compte. Un message vu lors de l’inscription indique qu’un compte inclut 5 Go de stockage, avec la possibilité de débloquer 15 Go en ajoutant un numéro de téléphone. Google précise utiliser ce numéro pour s’assurer que l’espace de stockage n’est attribué qu’une seule fois par personne.

Compte Google Stockage Limite 5 Go

La modification se voit aussi dans la documentation du groupe. Sur ses pages d’aide (en anglais pour l’instant), Google ne parle plus d’un compte qui « vient avec 15 Go » de stockage cloud gratuit, mais de « 15 Go d’espace de stockage cloud maximum ».

Google lie le stockage à l’identité du titulaire

En dehors du processus d’inscription, Google n’explique pas encore clairement partout qu’un numéro de téléphone est nécessaire pour accéder aux 15 Go. Dans la pratique, la création d’un compte impose déjà souvent une vérification par téléphone, sur ordinateur comme sur mobile.

Il existe toutefois encore des cas où cette vérification n’est pas obligatoire, par exemple lors de la configuration d’un smartphone Android sans carte SIM. C’est dans ce type de scénario que la nouvelle logique prend tout son sens : sans numéro associé, le compte peut rester bloqué à 5 Go.

Pourquoi ce choix ? Google semble lutter contre les abus. Cette règle peut être un moyen d’éviter qu’un même utilisateur (ou des bots) multiplient les comptes pour cumuler du stockage presque à l’infini.

Cette orientation n’élimine pas toutes les failles théoriques, puisqu’une personne disposant de plusieurs numéros pourrait contourner partiellement la limite.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Logo Internet

L’abonnement Google AI Pro vient plus que doubler le stockage, sans hausse de prix

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

AMD Radeon RX 6700 XT

AMD annonce l’arrivée du FSR 4.1 sur ses anciennes cartes graphiques

14 Mai. 2026 • 20:54
0 Matériel

AMD met fin à l’une des frustrations les plus visibles autour du FSR 4. Jusqu’ici réservé aux cartes graphiques Radeon RX...

robot gary

Figure AI montre ses robots Frank et Gary en plein tri de colis, sans aucune pause ni fatigue (livestream)

14 Mai. 2026 • 20:01
0 Science

Décidément, il ne se passe plus une semaine sans que Figure AI ne montre des points d’étape de ses robots humanoïdes....

HSPC processor NASA

NASA HPSC : un processeur spatial 500 fois plus puissant pour des sondes plus autonomes

14 Mai. 2026 • 19:30
0 Science

La NASA teste actuellement une nouvelle génération de processeurs capables de transformer la manière dont les engins spatiaux...

GTA 6 Lucia Caminos 6

GTA 6 : les précommandes arrivent bientôt avec le trailer 3

14 Mai. 2026 • 18:03
0 Jeux vidéo

Les précommandes de Grand Theft Auto VI (GTA 6) semblent être une question de jours. Des messages envoyés à des partenaires...

Netflix Logo

Netflix va afficher davantage de publicités aux abonnés

14 Mai. 2026 • 16:51
1 Internet

Netflix change d’échelle sur son offre avec publicité. Le service de streaming affirme désormais compter plus de 250 millions...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Déçu de ChatGPT dans Siri, OpenAI envisage d’attaquer Apple en justice

Déçu de ChatGPT dans Siri, OpenAI envisage d’attaquer Apple en justice

14 May. 2026 • 19:19

image de l'article Des failles de sécurité dans macOS ont été trouvées avec l’IA Mythos

Des failles de sécurité dans macOS ont été trouvées avec l’IA Mythos

14 May. 2026 • 18:32

image de l'article Vol d’iPhone : les voleurs contournent le verrouillage et gagnent de l’argent

Vol d’iPhone : les voleurs contournent le verrouillage et gagnent de l’argent

14 May. 2026 • 17:24

image de l'article L’iPhone 17 Pro est le smartphone le plus rapide à se recharger au global parmi 33 modèles

L’iPhone 17 Pro est le smartphone le plus rapide à se recharger au global parmi 33 modèles

14 May. 2026 • 16:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site