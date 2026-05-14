Les comptes Google n’ont plus 15 Go de stockage gratuit par défaut

Google modifie discrètement l’accès à son stockage gratuit. Les nouveaux comptes n’ont plus automatiquement 15 Go dans tous les cas et des utilisateurs sont désormais limités à 5 Go, sont trois fois moins. Pour profiter des 15 Go, ils doivent fournir leur numéro de téléphone.

5 Go plutôt que 15 Go pour les nouveaux comptes Google

Le changement est important parce qu’il touche le socle commun de Gmail, Google Drive et Google Photos. Pendant des années, la règle était simple : un compte Google donnait droit à 15 Go de stockage partagés. Désormais, ce plafond devient conditionnel.

Le glissement apparaît d’abord dans le parcours de création de compte. Un message vu lors de l’inscription indique qu’un compte inclut 5 Go de stockage, avec la possibilité de débloquer 15 Go en ajoutant un numéro de téléphone. Google précise utiliser ce numéro pour s’assurer que l’espace de stockage n’est attribué qu’une seule fois par personne.

La modification se voit aussi dans la documentation du groupe. Sur ses pages d’aide (en anglais pour l’instant), Google ne parle plus d’un compte qui « vient avec 15 Go » de stockage cloud gratuit, mais de « 15 Go d’espace de stockage cloud maximum ».

Google lie le stockage à l’identité du titulaire

En dehors du processus d’inscription, Google n’explique pas encore clairement partout qu’un numéro de téléphone est nécessaire pour accéder aux 15 Go. Dans la pratique, la création d’un compte impose déjà souvent une vérification par téléphone, sur ordinateur comme sur mobile.

Il existe toutefois encore des cas où cette vérification n’est pas obligatoire, par exemple lors de la configuration d’un smartphone Android sans carte SIM. C’est dans ce type de scénario que la nouvelle logique prend tout son sens : sans numéro associé, le compte peut rester bloqué à 5 Go.

Pourquoi ce choix ? Google semble lutter contre les abus. Cette règle peut être un moyen d’éviter qu’un même utilisateur (ou des bots) multiplient les comptes pour cumuler du stockage presque à l’infini.

Cette orientation n’élimine pas toutes les failles théoriques, puisqu’une personne disposant de plusieurs numéros pourrait contourner partiellement la limite.