Reon Pocket Pro Plus : le climatiseur portable de Sony est encore plus froid

Voilà bien un accessoire utile en ce siècle de réchauffement du climat : Sony prépare en effet l’été avec une nouvelle version de son étonnant climatiseur portable. Le Reon Pocket Pro Plus arrive au Royaume-Uni et en Europe avec une promesse simple : refroidir plus efficacement le corps tout en restant un accessoire design accroché au cou.

Un refroidissement par effet Peltier

Le Reon Pocket Pro Plus se place à la base de la nuque, sous une chemise ou un haut. Contrairement à un ventilateur classique, il utilise l’effet Peltier : une plaque métallique refroidie électriquement entre directement en contact avec la peau, comme une poche de glace miniature alimentée en USB-C.

Sony annonce une amélioration de deux degrés Celsius par rapport au modèle précédent (soit -2° ressenti), soit une hausse d’environ 20 % des performances de refroidissement. L’algorithme thermique a aussi été retravaillé pour mieux surveiller la température de l’appareil et celle de l’environnement immédiat.

Jusqu’à 10 heures d’autonomie

Un capteur externe plus compact

Malgré cette puissance accrue, l’autonomie peut atteindre 10 heures sur le deuxième niveau de refroidissement le plus élevé. Les ailettes de maintien ont également été revues et offriraient 40 % de stabilité supplémentaire autour du cou et des épaules.

Le Reon Pocket Pro Plus se porte à l’arrière du cou, sous le chemise, et s’avère donc parfaitement invisible

Le Reon Pocket Pro Plus est livré avec un nouveau Pocket Tag de deuxième génération, plus petit, chargé de mesurer la température et l’humidité ambiantes pour ajuster automatiquement le comportement du dispositif. Une application mobile permet aussi de régler manuellement les paramètres, même si l’appareil peut fonctionner sans smartphone.

Le prix annoncé est de 199 livres au Royaume-Uni et de 220 à 229 euros selon les marchés européens. Aucune sortie aux États-Unis n’a encore été confirmée.