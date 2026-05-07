La Planète des singes : Matt Shakman (Les 4 Fantastiques) va relancer la saga avec une histoire originale

20th Century Studios prépare déjà la suite de la saga La Planète des singes. Le prochain film de la franchise vient d’être confié à Matt Shakman, réalisateur de Fantastic Four: First Steps, tandis que Josh Friedman, scénariste de Kingdom of the Planet of the Apes, est de retour au scénario… avec une toute nouvelle histoire originale.

Un nouveau film, mais pas forcément la suite de Kingdom

Cette annonce a de quoi surprendre les fans du film sorti en 2024 : Kingdom of the Planet of the Apes se terminait en effet sur une séquence qui laissait clairement espérer une suite directe aux aventures de Noa et Mae. Pourtant, les premières informations disponibles indiquent que le prochain long-métrage ne sera pas dans la continuité directe de Kingdom of the Planet of the Apes mais héritera d’un scénario original développé par Shakman et Friedman.

Sans surprise toutefois, le continuerait à décrire un monde où les singes dominent la civilisation, ce qui est tout de même le cœur narratif de la franchise depuis ses origines. Reste à savoir si le film s’inscrira d’une certaine manière dans la même chronologie que la dernière trilogie ou si au contraire le récit ouvrira un nouvel arc narratif.

Matt Shakman, un choix osé pour Disney

Une franchise vieille de près de 60 ans

Matt Shakman est un choix osé pour Disney, osé mais plutôt solide. On doit au réalisateur le très bon WandaVision et un Fantastic Four plutôt solide malgré l’absence de prise de risque. Josh Friedman apportera de son côté une continuité narrative avec la franchise, le scénariste ayant travaillé sur Kingdom of the Planet of the Apes, .

Avec ce nouveau volet, la franchise La Planète des singes en sera à son onzième film. Depuis le classique de 1968 porté par l’immense Charlton Heston jusqu’à la trilogie moderne centrée sur César (incarné en grâce à la motion capture par le génial Andy Serkis), la saga a souvent changé de forme (même Tim Burton s’y est collé) sans jamais perdre sa dimension d’allégorie politique et technologique. Espérons qu’il en sera de même pour le prochain opus de la franchise…