X va fermer Communities et enterre son alternative aux subreddits

X s’apprête à tirer un trait sur l’une de ses fonctions communautaires. La plateforme a en effet confirmé la fermeture prochaine de Communities, un outil hérité de l’ère Twitter qui permettait de créer et modérer des groupes publics autour de centres d’intérêt précis. Pensée comme une réponse maison aux forums thématiques façon Reddit, la fonctionnalité n’a jamais réellement trouvé son public à grande échelle, au point de devenir davantage un poids qu’un moteur de croissance pour le réseau social.

Une fonction peu utilisée mais coûteuse à maintenir

Nikita Bier, responsable produit de X, a justifié cette décision avec des chiffres particulièrement parlants. Selon le dirigeant, « Communities avait une excellente vision », mais la fonction était utilisée par « moins de 0,4 % des utilisateurs » tout en concentrant « 80 % des signalements de spam, d’arnaques financières et de malwares » sur la plateforme. Bier précise même que Communities occupait parfois « la moitié du temps de l’équipe », au détriment du reste de l’application.

Today we’re announcing two product changes for organizing communities on X: 1. XChat now supports joinable links for groupchats. Create a public link & share direct to Timeline. With support for 350 members per chat (and growing), Groupchat Links are the fastest way to bring… pic.twitter.com/GNcRB99Opc — Nikita Bier (@nikitabier) April 22, 2026

Le constat est sévère : au lieu de devenir des espaces de discussion (certes de de niche) sains et dynamiques, beaucoup de groupes les plus actifs auraient surtout servi de canaux pour d’autres pratiques nettement moins reluisantes.

XChat et les timelines personnalisées appelés à prendre le relais

Pour remplacer Communities, X pousse désormais deux outils, soit XChat, qui doit accueillir des discussions de groupe beaucoup plus larges, et les nouvelles timelines personnalisées alimentées par Grok. Les administrateurs peuvent déjà épingler des liens d’invitation vers des groupes de discussion afin de conserver leurs membres avant l’arrêt définitif de Communities fixé au 30 mai.

L’alternative proposée par X est loin d’être neutre : une discussion de groupe en direct n’offre pas la même expérience qu’un fil asynchrone structuré autour d’un sujet. Avec cette fermeture, X tourne donc la page d’un modèle communautaire proche du forum pour miser sur des conversations plus immédiates et sur des flux pilotés par l’IA.