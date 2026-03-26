RCS 4.0 annoncé avec les appels vidéo et la mise en forme de texte

La GSMA, l’organisation qui gère le standard RCS, vient d’annoncer l’Universal Profile 4.0, une mise à jour qui introduit notamment les appels vidéo natifs dans les applications de messagerie. L’enjeu est réel : depuis qu’Apple a adopté le RCS sur iOS, le standard est devenu un outil de communication interopérable entre Android et iPhone, ce qui accroît la portée de chaque nouvelle fonctionnalité

Sur le papier, l’Universal Profile 4.0 est une avancée majeure. Dans les faits, le précédent Universal Profile 3.0, annoncé en mars 2025 avec le chiffrement de bout en bout natif, n’est toujours qu’en phase de test chez Apple et Google un an plus tard.

Les appels vidéo natifs avec le RCS 4.0

Trois évolutions structurent cette mise à jour. La plus significative est le Messaging-Initiated Video Calls (MIVC). Depuis n’importe quelle conversation RCS individuelle ou de groupe, les utilisateurs pourront basculer directement vers un appel vidéo sans quitter le fil de discussion. Les participants à un appel de groupe pourront rejoindre une session déjà en cours s’ils n’ont pas pu répondre à l’invitation initiale et les journaux d’appels se synchronisent dans la chronologie de la conversation.

C’est la première expérience d’appel vidéo interopérable entre appareils et réseaux différents que le standard RCS propose, une fonctionnalité jusqu’ici réservée aux applications propriétaires comme FaceTime d’Apple ou Google Meet.

D’autres nouveautés sont au programme

Deuxième apport : la mise en forme du texte. Gras, italique et barré feront leur entrée dans le standard, des fonctionnalités que WhatsApp ou iMessage proposent depuis longtemps. En troisième évolution, il y a les appareils qui pourront identifier les formats médias pris en charge par leurs interlocuteurs, ce qui améliore la qualité des photos, des vidéos et des fichiers audio échangés en adaptant la transmission aux capacités réelles de chaque appareil.

Côté messagerie professionnelle, l’Universal Profile 4.0 ajoute la prise en charge de la vidéo en streaming intégrée directement dans le fil de conversation, ainsi qu’un contrôle du comportement des liens. L’expéditeur pourra décider si un lien s’ouvre dans l’application de messagerie elle-même ou dans un navigateur ou une application dédiée.

Le calendrier de déploiement reste la vraie inconnue. L’histoire récente du standard suggère d’attendre avant de s’enthousiasmer.