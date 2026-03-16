Game One prépare son retour à la télévision pour cette année

Trois mois après sa fermeture forcée, la chaîne Game One fait l’objet d’un projet de relance sérieux à la télévision. Selon Satellifax, des discussions avancées ont lieu depuis plusieurs semaines entre d’anciens membres de la chaîne dédiée aux jeux vidéo et plusieurs noms du monde des médias. Un certain nombre de groupes audiovisuels ont d’ores et déjà été approchés.

Le retour de Game One à la TV pour 2026

Celui qui pilote ce projet est David Neichel, figure bien implantée dans l’industrie du divertissement numérique. Ancien directeur commercial au sein du groupe Canal+, il a également dirigé l’ESL Gaming, société de divertissement spécialisée dans l’esport. Il s’est entouré de plusieurs investisseurs français et, surtout, d’une partie des équipes qui ont construit l’identité de la chaîne au fil des années.

L’ambition affichée est de relancer la chaîne au 1er septembre 2026 en conservant ce qui a fait son succès. Team G1, l’émission phare, figurerait en bonne place avec le retour de Julien Tellouck, Marcus et Kayane pour animer ce talk show hebdomadaire sur l’actualité du jeu vidéo. Des contenus dédiés aux animes et à l’animation japonaise seraient également au programme.

La méthode de distribution reste à préciser, mais le projet s’orienterait vers une diffusion au sein de bouquets TV thématiques, dans la continuité du positionnement historique de Game One.

Ce qui aurait pu n’être qu’un projet nostalgique repose sur une réalité concrète. Le 11 mars, la chaîne Twitch « La TeamLeRespawn » avec plusieurs membres de Game One a relancé un format directement inspiré de Team G1 : 10 000 spectateurs simultanés au pic, plus de 80 000 visionnages en 24 heures, 57 000 heures cumulées et plus de 100 000 personnes touchées au total. Ces chiffres démontrent que la base de fans, loin de s’être dispersée depuis la fermeture de la chaîne, n’attendait qu’une occasion de se retrouver.

Un possible changement de nom

Reste un obstacle de taille : le nom même de « Game One » n’est pas acquis. Paramount, qui détient toujours la marque, n’a pas souhaité la revendre jusqu’à présent. L’issue de ces négociations conditionne l’identité du projet final qui pourrait donc voir le jour sous un autre nom si aucun accord n’est trouvé. Se dirige-t-on vers Game Two ?

C’est ce même groupe Paramount qui avait signé l’arrêt de mort de la chaîne. Après sa fusion avec Skydance à l’été 2025, il avait enclenché un plan d’économies drastique dans ses filiales européennes. La décision de fermer Game One avait été annoncée en septembre 2025, pour une cessation définitive de diffusion au 31 décembre 2025, après 27 ans d’antenne.