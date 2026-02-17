TENDANCES
Le Vatican déploie une traduction en direct par IA pour la messe, accessible en 60 langues
Logiciels

Le Vatican déploie une traduction en direct par IA pour la messe, accessible en 60 langues

2 min.
17 Fév. 2026 • 11:30
0

Le Vatican prouve une fois de plus son goût pour les technologies numériques. La basilique Saint-Pierre propose en effet désormais un service de traduction en direct assisté par intelligence artificielle, destiné aux fidèles assistant à la messe. Développée en partenariat avec la société Translated, cette solution permet de suivre la liturgie en 60 langues, en audio comme en texte.

Les visiteurs peuvent simplement scanner un QR code pour accéder à une interface web, sans installation d’application. Le système diffuse alors la traduction en temps réel des prières, lectures et homélies, ce qui facilite évidemment la compréhension pour les pèlerins venus du monde entier.

Un Vatican très technophile

Dans un communiqué, le cardinal Mauro Gambetti, archiprêtre de la basilique, a rappelé que « Saint-Pierre accueille depuis des siècles des fidèles de toutes nations et de toutes langues ». Ce dernier précise en outre que cet outil vise à « servir la mission qui définit le centre de l’Église catholique, universelle par vocation ». Saluant la collaboration avec Translated, le cardinal ajoute que « l’ingéniosité humaine, lorsqu’elle est guidée par la foi, peut devenir un instrument de communion ». 

Vatican

Lara, le moteur d’IA derrière la traduction en temps réel

La technologie de traduction utilisée par le Vatican repose sur Lara, une solution d’intelligence artificielle lancée par Translated en 2024. L’entreprise affirme que son système fonctionne avec « la sensibilité de plus de 500 000 traducteurs professionnels natifs », combinant apprentissage automatique et expertise linguistique humaine.

Ce dispositif illustre en tout cas la volonté du Vatican d’explorer les usages concrets de l’IA dans un cadre plus… spirituel. En facilitant l’accès au message liturgique, l’Église adopte ici une approche plutôt pragmatique de l’innovation technologique, une démarche qui pourrait à priori surprendre de la part d’une institution religieuse…



