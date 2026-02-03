TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos [#Soldes] Les promos High-Tech du 3 février
Promos

[#Soldes] Les promos High-Tech du 3 février

10 min.
3 Fév. 2026 • 19:10
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Soldes

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Ecouteurs sans Fil Apple AirPods Pro 3 – réduction Active du Bruit, recharge USB-C à 214€ au lieu de 239€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Smartphone 6,7″ Samsung Galaxy S24 FE – 5G – Double SIM, 128 Go à 399€ sur @Darty
  • Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch + Harry Potter Intégrale 8 films DVD à 20€ au lieu de 49,99€ sur @Carrefour
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 4.2 / 5.0 GHz à 251,80€ sur @AliExpress avec le code CDFR25
  • Casque Bluetooth supra-auriculaire UGREEN HiTune Max5c – Réduction de bruit active adaptative, BT5.4, son spatial, égaliseur à 21,18€ au lieu de 25,96€ sur @Amazon.de – livrable en France (Vendeur Tiers)
  • [Précommande] Forza Horizon 6 sur Xbox Series X à 54,99€ au lieu de 69,99€ sur @Carrefour
  • TV 55″ Samsung OLED TQ55S85F 2025 – UHD 4K, OLED, 120Hz, VRR & ALLM, HDMI 2.1, Smart TV (via 120€ fidélité) à 679,99€ au lieu de 899,99€ sur @Carrefour
  • Aspirateur Balai sans fil Dyson V7 Advanced – Puissance 130 AW, brosse Motorbar, léger et puissant à 184€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Ecran PC 27″ incurvé Samsung G55C LS27CG554EUXEN – QHD, 165Hz, dalle VA, 1ms à 124,99€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Tablette 11″ Xiaomi Redmi Pad 2 – 8/256 Go à 121,99€ au lieu de 169,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 15DES129
  • Lego Technic 42171 Mercedes-AMG à 139,90€ au lieu de 219,99€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Carte Mère MSI MAG B650 Tomahawk WIFI à 158,72€ au lieu de 173,72€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Smartphone 6,67″ Redmi Note 14 Pro 4G – 8/256 Go, Helio G100-Ultra, 120Hz, Charge turbo 45W à 149,02€ sur @AliExpress avec le code CDFR20
  • Aspirateur balai sans fil Dyson V10 Origin – Avec station murale de chargement et adaptateur meubles bas à 304€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Ecran PC 27″ KTC H27T7 – WQHD (2560 x 1440p) 180Hz, 1ms Fast-IPS, 133 sRGB, HDR 400, FreeSync/G-Sync à 138,39€ sur @AliExpress avec le code CDFR13

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • HOT! Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 46mm Boîtier en Aluminium Noir à 359,99€ au lieu de 539€ sur @Fnac
  • Batterie Externe Coucur – 22.5W 10000mAh , Batterie Portable USB C Input & Output PD3.0 QC4.0 à 15,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Ecouteurs sans Fil Apple AirPods Pro 3 – réduction Active du Bruit, recharge USB-C à 218€ au lieu de 239€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Pack de 4 ampoules connectées Philips Hue White – E27, 60W, 1100 lumens à 34,99€ au lieu de 53,99€ sur @Amazon
  • HOT! Casque audio sans fil Sony WH-1000XM6 – Bluetooth, Réduction de bruit active, Plusieurs coloris (Via remise au panier) à 323,15€ au lieu de 399€ sur @Fnac
  • Bloc multiprise Baseus – GaN5, USB C 30 W, Chargeur USB C, 3 Prises avec Interrupteur à 20,40€ au lieu de 34€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Télécommande/Interrupteur Philips Hue (Zigbee) / Smart Dimmer Sans-fil V2, variateur de lumière à 17,33€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Batterie Externe Ugreen Nexode – 10000mAh, 20W, Compatible avec MagSafe iPhone à 23,99€ sur @Amazon
  • Casque audio Sony WH-1000XM5 – Réduction de bruit active, Noir à 208€ au lieu de 272,48€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Pack de 4 Samsung Galaxy SmartTag2 Noir et Blanc à 55€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 45€ au lieu de 59€ sur @Amazon
  • Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 5,97€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

  • Carte Memoire Samsung Micro SD Express – 256go pour switch 2 à 44,99€ sur @Micromania

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 14″ Apple MacBook Pro – Puce M5, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Noir, MDE04FN/A à 1649€ sur @Carrefour
  • PC Portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Noir à 1449€ au lieu de 1999€ sur @Fnac
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount
  • HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 749€ sur @Amazon

➡️ Composants PC :

  • Kit de Watercooling Deepcool LE360 WH V2 – Blanc, 360mm à 59,97€ au lieu de 79,99€ sur @Grosbill
  • Pack de 5 Ventilateurs PC Thermalright TL-C12C-S – ARGB, 120 mm, PWM Silent, Ventilateur d’ordinateur avec roulement S-FDB à 21,27€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142,90€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 364€ sur @Amazon
  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

godeal saint valentin 2026

🔥 Saint-Valentin Godeal24 : Office 2021 dès 30,25 € et Windows 11 Pro à 12,25 €

3 Fév. 2026 • 21:42
0 Promos

La fête la plus romantique de l’année approche, et les promos de la Saint-Valentin sont déjà là. Faites plaisir...

Samsung Galaxy S21 Ultra Arriere

Samsung met fin aux mises à jour pour les Galaxy S21

3 Fév. 2026 • 20:58
0 Mobiles / Tablettes

Les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S211 Ultra viennent d’atteindre leur date de péremption logicielle. Samsung a signalé...

Studio Doublage

Des stars du doublage français attaquent deux sociétés d’IA pour le clonage de voix

3 Fév. 2026 • 20:27
0 Internet

Dans une action collective inédite, huit comédiens de doublage français, dont le célèbre Richard Darbois,...

Moltbook 1

Openclaw et Moltbook : les premiers réseaux sociaux destinés aux intelligences artificielles

3 Fév. 2026 • 19:31
0 Internet

Une nouvelle catégorie de plateformes sociales est en train d’émerger,  des réseaux conçus non plus seulement pour...

Nintendo Switch 2 et Joy-Con

Switch 2 et pénurie de RAM : Nintendo n’exclut pas une hausse de prix

3 Fév. 2026 • 19:02
0 Jeux vidéo

Le succès commercial de la Switch 2 se heurte à une réalité économique inquiétante : l’explosion des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV met en avant les humains dans une vidéo promotionnelle

Apple TV met en avant les humains dans une vidéo promotionnelle

3 Feb. 2026 • 22:07

image de l'article Apple annonce Xcode intégrant Claude Agent et Codex pour l’IA agentique

Apple annonce Xcode intégrant Claude Agent et Codex pour l’IA agentique

3 Feb. 2026 • 19:21

image de l'article Apple Music Replay 2026 : votre playlist personnalisée est disponible

Apple Music Replay 2026 : votre playlist personnalisée est disponible

3 Feb. 2026 • 18:40

image de l'article Les iPhone 18 (Pro) ne changeraient pas de design

Les iPhone 18 (Pro) ne changeraient pas de design

3 Feb. 2026 • 17:48

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site