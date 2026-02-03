Sony rachète le studio Egg Firm et verrouille le marché de l’anime

Sony continue d’étendre son emprise sur l’industrie de l’animation japonaise. Sa filiale Aniplex, elle-même propriété de Sony Music Entertainment Japan, vient d’annoncer l’acquisition complète de la société de production Egg Firm. Ce rachat stratégique intègre désormais l’entreprise responsable de franchises majeures comme Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation au sein du conglomérat.

Cette opération n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une manœuvre globale visant à contrôler toute la chaîne de valeur de l’animation. Egg Firm rejoint ainsi un portefeuille de plusieurs studios déjà détenus par Aniplex, tels que A-1 Pictures (connu pour Solo Leveling) et CloverWorks (Fairy Tail). En parallèle, Sony possède Crunchyroll, importante plateforme de streaming qui distribue des programmes comme Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle et Chainsaw Man – Le Film : L’arc de Reze.

La domination de Sony ne s’arrête pas à la production et à la diffusion. Le groupe détient également une part majoritaire dans Kadokawa, l’éditeur possédant certaines des propriétés intellectuelles les plus rentables du milieu.

De la production à la distribution : une stratégie d’encerclement

L’intégration d’Egg Firm apporte une expertise précieuse et un catalogue solide. Fondé en 2015 par Nobuhiro Osawa, ancien producteur chez Genco (Prison School), le studio s’est illustré dès 2016 avec The Disastrous Life of Saiki K., coproduit avec J.C. Staff.

La société a su tisser des liens forts avec des créateurs de renom. Elle a collaboré étroitement avec l’auteur Reki Kawahara sur les adaptations de Sword Art Online et Accel World, ainsi qu’avec le scénariste Ichiro Okouchi (Code Geass) et le réalisateur Akiyuki Shinbo (Monogatari). En 2019, Egg Firm a même investi dans la création de Studio Bind, une initiative qui a donné naissance à l’adaptation acclamée de Mushoku Tensei.

Cette acquisition renforce le plan de Sony pour monopoliser le marché lucratif de l’anime. Le groupe contrôle désormais les sources principales de propriété intellectuelle, produit de nouvelles œuvres (notamment via HAYATE Inc, une société de production fondée conjointement par Aniplex et Crunchyroll en mars 2025) et supervise la distribution mondiale.

Netflix, le seul rival face au monopole naissant ?

Cette concentration verticale inquiète certains fans qui voient se dessiner un monopole de fait. Actuellement, la seule entité capable de rivaliser avec la puissance de frappe mondiale de Sony semble être Netflix. Bien que le géant américain du streaming accuse encore un retard significatif, il commence à réagir. Son récent partenariat avec le studio Mappa suggère une volonté de contester la domination de Sony sur ce terrain culturel stratégique.