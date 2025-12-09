Un minirobot perdu sous la glace antarctique réapparaît avec des données inédites

Huit mois sous la glace de l’Antarctique auraient dû signer la fin d’un minuscule robot scientifique. Pourtant, ce float Argo déployé en 2020 par l’agence scientifique australienne CSIRO est finalement revenu à la surface 3 ans plus tard, ramenant avec lui des données d’une valeur exceptionnelle pour les climatologues. Conçu pour dériver librement et mesurer température et salinité, l’engin avait été installé près du glacier Totten avant d’être pris au piège par les courants et aspiré sous la plate-forme glaciaire de Denman. « Nous avons craint le pire », racontent les chercheurs. « Neuf mois plus tard, il est pourtant réapparu… après avoir enregistré des mesures jamais obtenues auparavant ».

Des mesures inédites sous les plates-formes glaciaires

Durant son errance forcée, le robot a collecté des profils de température et de salinité sous les plates-formes de Denman et Shackleton, là où aucun instrument n’avait été en mesure d’entrer jusque là. Ces données permettent désormais d’évaluer avec plus de précision la fragilité de ces immenses masses de glace, dont le rôle est crucial face à la montée des eaux puisqu’elles agissent comme un rempart limitant l’écoulement des glaciers vers l’océan.

Un exploit technologique et scientifique

Privé de GPS sous la glace, le robot s’est guidé… en heurtant le plafond. « Chaque fois que le float frappait la base de la plate-forme, il nous donnait la profondeur de la glace », explique Steve Rintoul, océanographe et auteur principal de l’étude. En recoupant ces impacts avec des mesures satellitaires, les chercheurs ont ainsi pu reconstituer son trajet et confirmer notamment que la plate-forme nord de Shackleton restait protégée des eaux chaudes alors que le glacier Denman montre déjà des signes de fonte active.

En près de 3 ans, le Float a enregistré 195 « profils », révélant un système thermique complexe qui maintient encore la stabilité de ces géants glacés. Ces mesures compléteront les modèles climatiques et aideront à affiner les projections de l’élévation future du niveau des mers, dans un contexte où chaque donnée compte.

Fort de ce succès pour le moins inattendu, les chercheurs souhaitent désormais déployer davantage de robots dans ces régions encore mal connues.