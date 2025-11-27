Black Friday 2025 : ces enseignes à découvrir en dehors des géants habituels

Chaque année, c’est la même rengaine : Amazon, Fnac, Darty et Cdiscount se partagent le gâteau du Black Friday pendant que des dizaines de boutiques françaises tout aussi intéressantes restent dans l’ombre. Pourtant, entre acteurs locaux, enseignes engagées et spécialistes pointus, il y a de quoi dénicher de vraies pépites sans forcément passer par les mastodontes américains. Petit tour d’horizon des alternatives qui méritent le détour pour cette édition 2025.

U-Techno.fr, la pépite du réseau U

On n’y pense pas forcément, mais U-Techno.fr fait partie des bonnes surprises du Black Friday français. Ce site e-commerce du regroupement U a l’intelligence d’inclure systématiquement la livraison dans ses prix affichés, ce qui évite les mauvaises surprises au moment de payer.

Côté catalogue, on trouve un peu de tout : du gros électroménager Brandt ou Bissell, des smartphones 5G, des consoles et du matos informatique. Pour ce Black Friday 2025 (rendez-vous le 28 novembre), U-Techno aligne une centaine de produits en promo avec des remises qui tiennent la route face à la concurrence. Bonus appréciable : l’expédition se fait entre 48h et 72h, pile ce qu’il faut pour recevoir ses achats rapidement sans payer un supplément.

Le Green Friday contre-attaque

Pendant que certains se ruent sur les promos, d’autres choisissent de prendre le contre-pied total. Le mouvement Green Friday, né en 2017 sous l’impulsion du réseau Envie, rassemble aujourd’hui plus de 1000 structures qui refusent catégoriquement de participer à cette grand-messe de la consommation.

Emmaüs, Envie, Altermundi ou Faguo organisent plutôt des ateliers réparation, recyclage et sensibilisation pendant tout le week-end. Le message est simple : acheter mieux plutôt qu’acheter plus. Faguo va même jusqu’à reverser une partie de ses ventes à des assos environnementales avec son opération Make Friday Green Again. Une approche rafraîchissante dans ce marasme commercial.

Le reconditionné cartonne

BackMarket a popularisé le concept en France et ça marche du tonnerre. Des iPhone, MacBook, Samsung Galaxy ou aspirateurs Dyson remis à neuf avec garantie sérieuse (12 à 36 mois), le tout à prix cassé. Pendant le Black Friday, les remises grimpent facilement à 40% par rapport au neuf. Difficile de résister quand on veut s’équiper sans vider son compte en banque.

Recommerce et Certideal jouent dans la même cour avec des produits testés et un SAV français. L’occasion parfaite de s’offrir du matos haut de gamme sans culpabiliser niveau porte-monnaie et empreinte carbone.

Les marketplaces françaises moins connues

Rakuten (ex-PriceMinister) a son petit truc en plus avec le Club R : un système de cashback qui permet d’accumuler des euros sur chaque achat. Malin pour ceux qui achètent régulièrement en ligne.

Rue du Commerce, racheté par Carrefour, annonce 10000 références en promo cette année avec un focus particulier sur l’informatique et le gaming. Le SAV français reste un vrai plus comparé aux interlocuteurs fantômes de certaines marketplaces internationales.

Les spécialistes qui sortent du lot

Son-Vidéo.com s’est taillé une solide réputation chez les audiophiles avec des marques comme KEF, Focal ou Yamaha qu’on trouve rarement soldées ailleurs. LDLC reste la référence des geeks pour les composants PC, écrans gaming et périphériques avec des remises qui dépassent parfois les 30%.

Éditeurs et librairies indépendantes en force

Pour ceux qui veulent soutenir des circuits plus courts, plusieurs librairies et éditeurs indépendants proposent aussi des offres intéressantes durant le Black Friday. C’est le cas de Decitre, Cultura ou encore Leslibraires.fr, qui proposent souvent des réductions sur les livres, les jeux éducatifs ou les produits culturels, tout en garantissant un service client de qualité. Une façon de consommer plus local sans sacrifier le plaisir.

Des plateformes éthiques qui montent

Des initiatives comme Label Emmaüs, Dream Act ou La Réserve des Arts proposent une consommation plus responsable : produits reconditionnés, objets durables ou issus de l’économie sociale et solidaire. Si elles ne rivalisent pas sur le volume de promotions, elles misent sur la transparence, l’impact environnemental et l’éthique. Une autre manière d’aborder le Black Friday, loin de la course aux prix.

Les rebelles qui boycottent

Patagonia avait ouvert le bal en 2011 avec sa campagne « Don’t buy this jacket » qui encourageait à ne PAS consommer. En France, Promod propose son Conscious Friday avec zéro promo mais plein d’initiatives pour une mode plus responsable. La marque 1083 (qui fabrique ses jeans en France) va encore plus loin en offrant des réparations gratuites ce jour-là.

Ces marques prouvent qu’on peut survivre commercialement sans brader ses valeurs tous les derniers vendredis de novembre.

Éviter les arnaques

Parce que fausse promo rime avec Black Friday, quelques outils indispensables : Keepa et CamelCamelCamel tracent l’historique des prix sur Amazon pour vérifier si la réduction est réelle. Google Shopping permet de comparer rapidement les tarifs entre vendeurs.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 77,7% des Français visitent des sites marchands pendant le Black Friday mais seulement 40% achètent vraiment. La méfiance s’installe, tant mieux.

Le calendrier complet

Le Black Friday officiel tombe le 28 novembre 2025, mais les promos ont déjà commencé début novembre chez la plupart des enseignes. Le Cyber Monday (2 décembre) marque la fin des hostilités avec un dernier round de remises, souvent les plus agressives pour écouler les stocks.

Le pic de trafic est attendu le vendredi 28 entre 18h et 22h. Autant le savoir pour éviter les bugs de serveur et les paniers qui se vident tout seuls.

Le mot de la fin

Le Black Friday 2025 ne se limite pas à une guerre des prix entre géants américains et français. U-Techno.fr, les boutiques du Green Friday, les spécialistes du reconditionné ou les enseignes engagées offrent de vraies alternatives pour qui veut sortir des sentiers battus.

L’essentiel ? Comparer, prendre son temps et n’acheter que ce dont on a vraiment besoin. Parce qu’une bonne affaire qu’on n’utilisera jamais reste une mauvaise affaire, Black Friday ou pas.