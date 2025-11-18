TENDANCES
Internet

Cloudflare en panne, plusieurs sites et services Internet sont hors service

18 Nov. 2025 • 14:10
Cloudflare fait l’objet d’une nouvelle panne, ce qui se traduit par l’impossibilité d’accéder à de nombreux sites et services Internet avec une erreur 500. Cela s’explique par le fait qu’ils dépendent de Cloudflare pour fonctionner. Pour rappel, il y avait une panne similaire en septembre chez Amazon Web Services (AWS).

Panne Internet Fastly Erreur 503

Une nouvelle grosse panne pour Internet

X (ex-Twitter) fait partie des sites en panne à cause des problèmes chez Cloudflare. Il y a également Discord, Shopify, OpenAI, Slack et plus encore. Ironiquement, même le célèbre site DownDetector n’est plus accessible.

Quel est le problème ? Voici une partie des messages postés par Cloudflare :

  • 12h48 : Cloudflare connaît actuellement une dégradation interne de ses services. Certains services peuvent être affectés de manière intermittente. Nous nous efforçons de rétablir le service. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons remédié au problème. D’autres informations suivront prochainement.
  • 13h21 : Nous constatons une reprise des services, mais les clients pourraient continuer à observer des taux d’erreur supérieurs à la normale pendant que nous poursuivons nos efforts de correction.
  • 14h35 : Nous continuons à travailler à la restauration du service pour les clients des services d’application.

À l’heure où cet article est publié, la panne est toujours d’actualité.

Pourquoi les sites utilisent-ils Cloudflare ?

De nombreux sites Internet utilisent Cloudflare car cette plateforme combine une protection sécurité robuste et des améliorations de performances significatives, le tout étant simple à mettre en œuvre et économique.

Cloudflare agit comme un bouclier en se positionnant entre les visiteurs et le serveur d’un site. Son réseau mondial est conçu pour absorber et bloquer une grande variété de menaces en ligne. Il protège notamment contre les attaques DDoS qui visent à rendre un site indisponible en l’inondant de trafic malveillant. De plus, son pare-feu pour applications Web (WAF) défend les sites contre des attaques courantes comme les injections SQL ou les scripts intersites (XSS). Cloudflare aide également les entreprises à sécuriser leurs API qui sont aujourd’hui à l’origine de la majorité du trafic Internet mais qui représentent une surface d’attaque importante souvent mal maîtrisée.

Au-delà de la sécurité, Cloudflare accélère la vitesse de chargement des sites Web. Il fonctionne comme un réseau de distribution de contenu (CDN) grâce à ses centaines de data centers répartis dans le monde. Lorsqu’un visiteur accède à un site, Cloudflare lui délivre le contenu statique (images, CSS, JavaScript) depuis le serveur le plus proche géographiquement, réduisant ainsi la latence. La plateforme propose aussi d’autres optimisations comme la compression des fichiers ou l’optimisation automatique des images, ce qui améliore l’expérience utilisateur et le référencement naturel.

