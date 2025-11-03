Des hackers parviennent à détourner des cargaisons encore sur les bateaux de fret !

Un rapport de cybersécurité tire la sonnette d’alarme : des groupes de pirates informatiques sont parvenus à infiltrer les réseaux des transporteurs et transitaires américains afin de détourner des cargaisons avant même qu’elles n’atteignent les rayons des magasins ! Ce mode opératoire, qui mixe souvent la cybercriminalité et le vol organisé, pourrait coûter in fine des milliards de dollars aux entreprises et aux consommateurs.

Des attaques ciblées sur la chaîne d’approvisionnement

Selon les chercheurs, ces cybercriminels s’introduisent dans les systèmes informatiques des sociétés de fret et de logistique en exploitant des failles de sécurité ou via des campagnes de phishing sophistiquées. Une fois en place, les pirates informatiques accèdent aux plannings de transport et modifient les itinéraires des cargaisons (parfois encore sur l’eau), les redirigeant vers des dépôts sous leur contrôle. Les produits les plus convoités, notamment les appareils électroniques haut de gamme comme ceux d’Apple, figureraient parmi les principales cibles de ces opérations.

Une menace croissante alimentée par la pression du secteur

Les experts en cybersécurité estiment que ces attaques, observées depuis 2024, se sont multipliées ces derniers mois, avec au moins trois groupes distincts identifiés et plus d’une vingtaine de campagnes de larcin recensées. Le caractère urgent du transport maritime et routier, où chaque minute compte, favoriserait une certaine forme de négligence : un simple clic sur un lien malveillant peut alors suffire à compromettre tout un réseau logistique. Face à cette nouvelle forme de piraterie numérique, les acteurs du transport sont invités à renforcer leurs protocoles de cybersécurité et à former leurs équipes à la détection des menaces.