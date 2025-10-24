TENDANCES
Actualité Mobiles et Tablettes

IKEA lance un mini lit connecté pour smartphone afin de lutter contre le « doomscrolling » nocturne

24 Oct. 2025 • 9:45
IKEA ne manque jamais d’imagination quand il s’agit d’améliorer le bien-être à la maison. Le géant suédois a dévoilé la Phone Sleep Collection, une série de mini-lits pour smartphones équipés de la technologie NFC. La mission de ces accessoires ? Aider les utilisateurs à décrocher de leurs écrans avant de dormir. Inspiré du design des véritables lits IKEA, ce petit accessoire connecté s’accompagne d’une fonctionnalité particulièrement ludique : chaque nuit passée sans faire défiler son téléphone rapporte des points de « sommeil déconnecté ».

Un système de récompense pour encourager le repos numérique

Le concept repose sur une idée simple puisqu’il s’agit de placer son téléphone sur le mini lit avant d’aller se coucher. En scannant la puce NFC, l’application IKEA UAE se charge ensuite de suivre le temps de sommeil sans usage du smartphone. Les utilisateurs qui parviennent à atteindre sept nuits consécutives de sept heures sans scrolling reçoivent un bon d’achat IKEA.
« Chaque lit de téléphone intègre une technologie NFC pour rendre le sommeil récompensant sans effort », explique la marque. Une approche à la fois humoristique et bien pensée, qui transforme une habitude nuisible en un petit défi ludique.

Une exclusivité encore limitée

Pour l’instant, cette opération est réservée aux clients d’IKEA aux Émirats arabes unis, qui peuvent obtenir le mini lit de la gamme Complete Sleep Collection après un achat en boutique de 750 AED. Devant le succès viral de cette campagne, IKEA pourrait bien étendre l’initiative à d’autres marchés. Une façon ingénieuse de rappeler que le sommeil, lui aussi, mérite un bon design.

