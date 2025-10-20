TENDANCES
KultureGeek Internet La Chine accuse la NSA américaine d’avoir mené une cyberattaque contre son Centre National du Temps
Internet

La Chine accuse la NSA américaine d’avoir mené une cyberattaque contre son Centre National du Temps

20 Oct. 2025 • 9:45
1

Les tensions entre Washington et Pékin prennent une nouvelle dimension numérique. Le ministère chinois de la Sécurité d’État a en effet affirmé il y a quelques heures que la National Security Agency (NSA) américaine aurait orchestré une série d’attaques informatiques visant le Centre national du service du temps, un organisme clé de l’Académie chinoise des sciences. Cette opération, qui se serait déroulée entre 2023 et 2024, aurait mobilisé pas moins de 42 outils de cyberattaque spécialisés, selon un communiqué publié sur WeChat.

Le centre visé joue un rôle crucial dans la gestion de l’heure nationale officielle — un service essentiel aux secteurs des télécommunications, de la défense et des finances. D’après les autorités chinoises, ces intrusions auraient pu compromettre la stabilité des réseaux de communication, des systèmes financiers et même de l’approvisionnement énergétique.

Time Center Chine

Le large portail d’entrée de l’Académie des Sciences chinoise

Des méthodes d’espionnage sophistiquées

Le ministère chinois précise que la NSA aurait exploité des failles dans le système de messagerie d’un fabricant de smartphones étranger afin de dérober des informations sensibles depuis les appareils des employés du centre. A noter que Pékin n’a pas mentionné la marque des appareils concernés, même si le nom d’Apple est le plus plausible, l’iPhone étant le seul smartphone étranger à se vendre en masse sur le territoire chinois. Pour l’heure, la NSA n’a émis aucun commentaire sur ces accusations. De son côté, Washington affirme avoir été la cible de cyberattaques menées par des hackers chinois (affiliés à Pékin), et rappelle à ce titre un incident qui a touché le département du Trésor américain au mois de décembre 2024.

Cet échange d’accusations illustre l’escalade silencieuse d’une guerre numérique mondiale où chaque puissance mondiale cherche à dominer le cyberespace. Et dans cette bataille invisible, la maîtrise de l’information devient une arme aussi stratégique que la puissance militaire.

SOURCEEngadget

Un commentaire pour cet article :

  • Frileux(via l'app )
    20 Oct. 2025 • 10:49
    Oohhh c’est pas cool … il va bientôt falloir les plaindre ? Ils ne disent rien de toutes les cyberattaques qu’ils mènent depuis des années. Allez les prochains à se plaindre vont être les russes non ?

