Le ministère américain de la Justice (DOJ) aurait demandé à Facebook de retirer un groupe accusé de « doxxer » et de harceler des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) opérant à Chicago. L’annonce a été faite par la procureure générale Pam Bondi sur X, précisant que la plateforme servait à diffuser des informations personnelles sur ces fonctionnaires fédéraux. Un porte-parole de Meta a confirmé la suppression, indiquant que « le groupe a été retiré pour violation de nos politiques contre les actions de harcèlement coordonné », sans toutefois préciser le nom du groupe ni confirmer l’implication directe du DOJ.



Au service direct de l’administration Trump, la patronne du DoJ Pam Bondi serait intervenue à plusieurs reprises pour faire interdire des apps sur le ICE

Les pratiques de l’ICE sous le feu des critiques

Les agents de l’immigration à Chicago ont récemment été observés portant des masques, sans badges visibles ni plaques d’immatriculation sur leurs véhicules, une pratique jugée illégale par un juge fédéral qui exige que tout agent non infiltré soit clairement identifiable. Cette affaire s’inscrit donc dans un climat plus que tendu entre les autorités américaines et les géants de la tech. Le DOJ a récemment demandé à plusieurs entreprises, dont Apple, de supprimer des contenus jugés critiques envers sa politique migratoire. Début octobre, l’application ICEBlock, permettant de signaler la présence d’agents de l’immigration, a été retirée de l’App Store, et son créateur, Joshua Aaron, a dénoncé une « capitulation face à un régime autoritaire », ajoutant : « Notre mission a toujours été de protéger nos voisins contre la peur que cette administration impose au pays. » Quant à juger de la constitutionnalité de ces mesures d’interdiction, il y a belle lurette que l’administration Trump ne semble plus vraiment s’en préoccuper…