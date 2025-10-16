TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Le DOJ aurait fait retirer un groupe Facebook accusé de « doxxer » les membres du ICE
Internet

Le DOJ aurait fait retirer un groupe Facebook accusé de « doxxer » les membres du ICE

16 Oct. 2025 • 16:15
0

Le ministère américain de la Justice (DOJ) aurait demandé à Facebook de retirer un groupe accusé de « doxxer » et de harceler des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) opérant à Chicago. L’annonce a été faite par la procureure générale Pam Bondi sur X, précisant que la plateforme servait à diffuser des informations personnelles sur ces fonctionnaires fédéraux. Un porte-parole de Meta a confirmé la suppression, indiquant que « le groupe a été retiré pour violation de nos politiques contre les actions de harcèlement coordonné », sans toutefois préciser le nom du groupe ni confirmer l’implication directe du DOJ.

Pam Bondi
Au service direct de l’administration Trump, la patronne du DoJ Pam Bondi serait intervenue à plusieurs reprises pour faire interdire des apps sur le ICE

Les pratiques de l’ICE sous le feu des critiques

Les agents de l’immigration à Chicago ont récemment été observés portant des masques, sans badges visibles ni plaques d’immatriculation sur leurs véhicules, une pratique jugée illégale par un juge fédéral qui exige que tout agent non infiltré soit clairement identifiable. Cette affaire s’inscrit donc dans un climat plus que tendu entre les autorités américaines et les géants de la tech. Le DOJ a récemment demandé à plusieurs entreprises, dont Apple, de supprimer des contenus jugés critiques envers sa politique migratoire. Début octobre, l’application ICEBlock, permettant de signaler la présence d’agents de l’immigration, a été retirée de l’App Store, et son créateur, Joshua Aaron, a dénoncé une « capitulation face à un régime autoritaire », ajoutant : « Notre mission a toujours été de protéger nos voisins contre la peur que cette administration impose au pays. »  Quant à juger de la constitutionnalité de ces mesures d’interdiction, il y a belle lurette que l’administration Trump ne semble plus vraiment s’en préoccuper…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Data Center Serveurs

Microsoft, Amazon et Google se désengagent de la Chine face aux tensions géopolitiques

16 Oct. 2025 • 19:36
0 Hors-Sujet

Alors que les relations entre Washington et Pékin se durcissent, les mastodontes américains de la tech — Microsoft, Amazon et Google...

Battlefield 6

Battlefield 6 établit un nouveau record de ventes pour son lancement

16 Oct. 2025 • 19:10
0 Jeux vidéo

Electronic Arts et Battlefield Studios célèbrent le lancement de Battlefield 6, qui pulvérise les records de la franchise avec plus...

PC Portable Windows 11 Copilot

Windows 11 ajoute davantage d’IA sur PC avec Copilot (voix, vision et actions)

16 Oct. 2025 • 18:01
0 Actu OS

Alors que Windows 10 tire sa révérence, Microsoft accélère l’intégration de l’intelligence artificielle...

sea of thieves

Le créateur de Banjo Kazooie et Sea of Thieves a quitté Rare… et les Xbox Game Studios

16 Oct. 2025 • 15:05
0 Jeux vidéo

Après plus de trois décennies à façonner certains des titres les plus marquants du jeu vidéo, Gregg Mayles, directeur...

Starship V2

SpaceX amorce le Starship V3 après le dernier vol d’essai (réussi) du Starship V2

16 Oct. 2025 • 13:30
0 Science

Ce lundi 13 octobre, et dans une relative indifférence des médias, Starship a réussi avec brio un nouveau vol d’essai. Ce vol...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV lance une offre groupée avec Peacock et 30 % de remise

Apple TV lance une offre groupée avec Peacock et 30 % de remise

16 Oct. 2025 • 18:48

image de l'article Apple Vision Pro M5 : toujours 16 Go de RAM et un nouveau chargeur selon les pays

Apple Vision Pro M5 : toujours 16 Go de RAM et un nouveau chargeur selon les pays

16 Oct. 2025 • 17:29

image de l'article Une mise à jour logicielle sera disponible au lancement pour les iPad Pro, MacBook Pro et Apple Vision Pro M5

Une mise à jour logicielle sera disponible au lancement pour les iPad Pro, MacBook Pro et Apple Vision Pro M5

16 Oct. 2025 • 16:54

image de l'article [#BonPlan] L’iPad Air M3 est à promo à seulement 599 €

[#BonPlan] L’iPad Air M3 est à promo à seulement 599 €

16 Oct. 2025 • 15:34

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site