TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet La Chine ouvre une enquête antitrust contre Qualcomm pour l’acquisition d’Autotalks
Hors-Sujet

La Chine ouvre une enquête antitrust contre Qualcomm pour l’acquisition d’Autotalks

13 Oct. 2025 • 9:45
0

Les firmes américaines commenceraient-elles à faire les frais de la politique américaine agressive vis à vis de la Chine ? Les régulateurs chinois ont en tout cas  lancé une enquête formelle à l’encontre de Qualcomm. L’objet du litige concerne l’acquisition de la société israélienne Autotalks, une firme spécialisée dans les puces pour véhicules connectés (V2X). Selon l’autorité chinoise, la transaction aurait été conclue en juin 2025 sans notification préalable aux autorités compétentes, en violation des lois nationales sur la concurrence.

Qualcomm 1

Un démarchage inquiétant à l’ombre des tensions commerciales

Qualcomm avait initialement annoncé son intention d’acheter Autotalks en 2023, une opération censée renforcer son portefeuille « Qualcomm Snapdragon » dans le secteur automobile. Toutefois, après des retards réglementaires et des révisions antitrust aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni, l’entreprise n’a finalisé l’acquisition que l’an dernier. La Chine reproche désormais au géant américain d’avoir poursuivi l’opération malgré une demande explicite de dépôt et de suspension. Les autorités indiquent que Qualcomm aurait « admis les faits », déclenchant ainsi l’enquête officielle. On apprend en outre que Qualcomm coopère déjà avec les enquêteurs.

Vers des sanctions ou une remise en cause de l’opération

Dans le contexte actuel de rivalité technologique exacerbée entre les États-Unis et la Chine, cette nouvelle affaire pourrait avoir des répercussions majeures. Au-delà d’une simple enquête, Qualcomm pourrait en effet faire face à des sanctions financières ou se voir imposer de se retirer de l’acquisition. Sans surprise, le cours de l’action de Qualcomm est brutalement parti à la baisse suite à l’annonce de cette enquête antitrust. Cette affaire illustre en tout cas les risques réglementaires croissants auxquels sont confrontées les entreprises technologiques opérant à l’échelle mondiale.

Dans le cas où  l’enquête confirmerait des violations, Qualcomm pourrait alors être contraint de revoir sa stratégie de consolidation à l’international, ce qui serait un signal fort sur la fermeté des autorités chinoises en matière de contrôle des fusions-acquisitions.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Mario Nintendo

Nintendo piraté ? Des hackers affirment avoir volé des données

13 Oct. 2025 • 9:51
0 Jeux vidéo

Le groupe de hackers Crimson Collective affirme avoir infiltré les serveurs de Nintendo, au point d’avoir volé des données...

Daredevil Born Again

Marvel dévoile ses séries de 2026 : Daredevil Born Again saison 2, VisionQuest, Wonder Man et plus

12 Oct. 2025 • 8:11
2 Geekeries

Marvel a profité de la New York Comic Con pour annoncer son calendrier des séries qui sortiront en 2026. Il y a eu cinq annonces au...

NIH Award

Un chercheur repousse les limites de la microchirurgie oculaire grâce à la réalité virtuelle

10 Oct. 2025 • 20:05
0 Science

Le Dr Mark Draelos, professeur assistant en robotique et en ophtalmologie à l’Université de Duke, vient de recevoir le prestigieux NIH...

Google Chrome Logo Icone

Google Chrome se met à désactiver les notifications non voulues

10 Oct. 2025 • 19:50
1 Logiciels

Google déploie une nouvelle fonctionnalité sur Chrome pour réduire les notifications et tout particulièrement celles que vous...

Instagram Logo Icone

Instagram réfléchit à une application sur téléviseur, comme YouTube et TikTok

10 Oct. 2025 • 18:10
0 Applications

Instagram envisage de lancer une application sur téléviseur dans le cadre de son ambition d’amplifier la visibilité de ses...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Les lunettes connectées d’Apple auraient deux versions de visionOS selon l’usage

Les lunettes connectées d’Apple auraient deux versions de visionOS selon l’usage

13 Oct. 2025 • 9:32

image de l'article Apple travaille sur des AirPods Pro 3 améliorés, AirPods 5 et la puce H3

Apple travaille sur des AirPods Pro 3 améliorés, AirPods 5 et la puce H3

12 Oct. 2025 • 20:00

image de l'article Apple annoncerait cette semaine les MacBook Pro, iPad Pro et Vision Pro M5

Apple annoncerait cette semaine les MacBook Pro, iPad Pro et Vision Pro M5

12 Oct. 2025 • 19:03

image de l'article L’iPad Pro M5 est mentionné sur le site de l’opérateur AT&T avant la présentation d’Apple

L’iPad Pro M5 est mentionné sur le site de l’opérateur AT&T avant la présentation d’Apple

12 Oct. 2025 • 7:41

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site