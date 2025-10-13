La Chine ouvre une enquête antitrust contre Qualcomm pour l’acquisition d’Autotalks

Les firmes américaines commenceraient-elles à faire les frais de la politique américaine agressive vis à vis de la Chine ? Les régulateurs chinois ont en tout cas lancé une enquête formelle à l’encontre de Qualcomm. L’objet du litige concerne l’acquisition de la société israélienne Autotalks, une firme spécialisée dans les puces pour véhicules connectés (V2X). Selon l’autorité chinoise, la transaction aurait été conclue en juin 2025 sans notification préalable aux autorités compétentes, en violation des lois nationales sur la concurrence.

Un démarchage inquiétant à l’ombre des tensions commerciales

Qualcomm avait initialement annoncé son intention d’acheter Autotalks en 2023, une opération censée renforcer son portefeuille « Qualcomm Snapdragon » dans le secteur automobile. Toutefois, après des retards réglementaires et des révisions antitrust aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni, l’entreprise n’a finalisé l’acquisition que l’an dernier. La Chine reproche désormais au géant américain d’avoir poursuivi l’opération malgré une demande explicite de dépôt et de suspension. Les autorités indiquent que Qualcomm aurait « admis les faits », déclenchant ainsi l’enquête officielle. On apprend en outre que Qualcomm coopère déjà avec les enquêteurs.

Vers des sanctions ou une remise en cause de l’opération

Dans le contexte actuel de rivalité technologique exacerbée entre les États-Unis et la Chine, cette nouvelle affaire pourrait avoir des répercussions majeures. Au-delà d’une simple enquête, Qualcomm pourrait en effet faire face à des sanctions financières ou se voir imposer de se retirer de l’acquisition. Sans surprise, le cours de l’action de Qualcomm est brutalement parti à la baisse suite à l’annonce de cette enquête antitrust. Cette affaire illustre en tout cas les risques réglementaires croissants auxquels sont confrontées les entreprises technologiques opérant à l’échelle mondiale.

Dans le cas où l’enquête confirmerait des violations, Qualcomm pourrait alors être contraint de revoir sa stratégie de consolidation à l’international, ce qui serait un signal fort sur la fermeté des autorités chinoises en matière de contrôle des fusions-acquisitions.