Un chercheur repousse les limites de la microchirurgie oculaire grâce à la réalité virtuelle

Le Dr Mark Draelos, professeur assistant en robotique et en ophtalmologie à l’Université de Duke, vient de recevoir le prestigieux NIH Director’s New Innovator Award pour un projet de recherche qui réinvente la manière dont les microchirurgies sont réalisées. L’approche novatrice du Dr Draelos vise à transformer les interventions sur les tissus microscopiques, notamment la rétine, en une expériences immersives de grande échelle grâce à la réalité virtuelle.

Une révolution chirurgicale en réalité augmentée

Le concept repose sur une idée aussi « poétique » qu’ambitieuse , soit« permettre aux chirurgiens de marcher sur la rétine comme s’ils se promenaient dans un paysage », explique le Dr Draelos. À travers un environnement virtuel, les tissus sont donc agrandis à une échelle macroscopique, offrant ainsi aux praticiens la possibilité d’opérer avec des gestes naturels. Cette visualisation immersive permet en outre d’obtenir un niveau de précision inédit lors des manipulations de tissus fragiles et souvent invisibles à l’œil nu.

Fusion entre robotique et perception humaine

Ce dispositif innovant combine la robotique chirurgicale, la vision 3D (assistée par IA) et les technologies de simulation avancée afin d’offrir un contrôle plus intuitif et réduire considérablement les risques d’erreur. En intégrant la perception humaine à des outils robotiques micrométriques, le chercheur espère rendre les microchirurgies plus sûres, accessibles voire pédagogiques pour les nouvelles générations de médecins. Sachant que le tiers de la population mondiale souffre de pathologies oculaires (qui peuvent déboucher sur une microchirurgie dans certains cas), et que ce pourcentage est amené à fortement augmenter dans les années qui viennent, on mesure mieux l’intérêt d’une technologie de microchirurgie qui devrait à terme révolutionner la médecine ophtalmologique.

Cette distinction du NIH valide donc l’importance d’un travail de recherche qui transforme les technologies de réalité virtuelle en un véritable prolongement du geste médical. C’est aussi un pas de plus vers une médecine « augmentée » à la frontière du réel et du numérique.