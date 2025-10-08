Amazon dévoile des distributeurs automatiques de médicaments sur ordonnance

Amazon fait évoluer l’accès aux traitements en intégrant des kiosques pharmaceutiques directement dans ses cabinets médicaux. Cette initiative vise à combattre l’abandon massif des ordonnances non récupérées.
Amazon Pharmacy veut transformer l’expérience post-consultation en supprimant l’étape traditionnelle du passage en pharmacie. Les patients pourront désormais récupérer leurs médicaments via des distributeurs automatiques installés directement dans les locaux de One Medical, immédiatement après leur rendez-vous médical.
Hannah McClellan, présidente des opérations d’Amazon Pharmacy, justifie cette approche : « Nous savons que lorsque les patients doivent faire un déplacement supplémentaire à la pharmacie après avoir vu leur médecin, de nombreuses ordonnances ne sont jamais honorées. En apportant la pharmacie directement au point de soins, nous éliminons un obstacle critique et aidons les patients à démarrer leur traitement au moment où cela compte le plus, et ce immédiatement ».
Les kiosques proposeront une sélection de médicaments courants adaptée aux besoins locaux. Les antibiotiques, inhalateurs et traitements contre l’hypertension artérielle figurent parmi les produits disponibles. Amazon ajustera l’inventaire de chaque machine selon les habitudes de prescription spécifiques à chaque cabinet.
Deux catégories pharmacologiques resteront toutefois exclues de ce système automatisé : les substances contrôlées et les médicaments nécessitant une conservation au froid. Cette restriction vise à préserver la sécurité sanitaire et le respect des réglementations pharmaceutiques.
Le parcours patient repose sur une validation pharmaceutique obligatoire. Après la consultation, le praticien transmet électroniquement l’ordonnance vers Amazon Pharmacy. Un pharmacien agréé vérifie ensuite la prescription avant d’autoriser la délivrance. Le patient scanne un QR Code généré dans l’application mobile d’Amazon pour débloquer son traitement, une procédure annoncée comme ne prenant que quelques minutes.
Le déploiement débutera en décembre prochain dans les établissements One Medical de Los Angeles. Cette implantation californienne servira de phase pilote avant une extension progressive vers d’autres territoires. Amazon n’a pas précisé le calendrier ni les villes concernées par cette expansion future.
À noter que les utilisateurs des distributeurs automatiques conserveront un accès aux conseils professionnels. Des consultations téléphoniques et vidéo avec l’équipe pharmaceutique d’Amazon resteront disponibles pour répondre aux interrogations sur les traitements. Hannah McClellan compare cette prestation à l’expérience d’un comptoir de pharmacie traditionnelle, transposée dans un format numérique.
2 commentaires pour cet article :