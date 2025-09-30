Les Simpson seront de retour dans les salles de ciné en 2027

Les incorrigibles Simpson sont de retour dans les salles de ciné! Le studio 20th Century Studios a officiellement annoncé la sortie d’un nouveau film des Simpson le 23 juillet 2027. Cette suite arrivera presque pile-poil deux décennies après le premier long-métrage de la franchise sorti en 2007. L’affiche de teasing dévoile Homer en train de saisir un donut en forme de « 2 », accompagné du slogan « Homer’s coming back for seconds » (trad : Homer est de retour pour une seconde tournée » )

Le film original, qui narrait comment Homer polluait Springfield et plaçait la ville sous dôme, avait été un énorme succès commercial. Les équipes en charge de la franchise avaient évoqué une suite à plusieurs reprises, mais le projet avait longtemps été freiné par des incertitudes liées au contexte post-pandémie (entre autres…).

Une série phare de la culture populaire

Créée par le génial Matt Groening, la série animée en est aujourd’hui à sa saison 37 et a été renouvelée jusqu’à la saison 40. Cette longévité exceptionnelle lui confère une place unique dans l’histoire de la télévision, et dans la culture populaire en général. Ce retour en salles témoigne en tout cas de la vitalité d’une franchise-phénomène championne de la satire sociale.

Les détails du scénario restent pour l’heure confidentiels, mais l’annonce du film a suffi à raviver l’enthousiasme des fans. Springfield nous voila… dans deux ans.