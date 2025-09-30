[#FrenchDays] Les promos High-Tech du 30 septembre

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

HOT! Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu à 352,99€ au lieu de 409€ sur @Amazon (via remise au panier)

Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu à 352,99€ au lieu de 409€ (via remise au panier) Liseuse Kobo Clara Colour à 149,99€ au lieu de 169,99€ sur @Fnac

Tablette 11″ Honor Pad X8a – FHD 90Hz, Snapdragon 680, RAM 4 Go, 128 Go, 8300mAh (Entrepôt Fr) à 83,09€ sur @AliExpress avec le code FRFS10

avec le code Tablette 13,2″ OnePlus Pad 3 – 12+256 Go processeur Snapdragon 8 Elit, 3,4K 144 Hz à 385,30€ sur @AliExpress avec le code FRFS45

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

Console Rétro Portable 4,96″ Trimui Smart Pro – IPS, Linux Ouvert, sans jeux à 45,39€ sur @AliExpress avec le code FRFS06

avec le code Console Sony Playstation 5 Édition Standard, avec 1 Manette sans fil DualSense PS5 à 499,99€ au lieu de 535,59€ sur @Amazon

Console Nintendo Switch 2 (via retrait Drive) à 414,99€ au lieu de 439,99€ sur @Carrefour avec le code 34CRFDRIVE

— 🔥 Stockage —

Serveur de stockage NAS Terramaster F4-212 4 Baies NAS Quad Core CPU 2GB DDR4 RAM (sans disque dur, Vendeur tiers) à 247,49€ au lieu de 329,99€ sur @Amazon

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

Clavier + Souris sans fil Cherry Gentix Desktop – AZERTY, Radio 2,4 GHz, Repose-Poignets Intégré, Souris Symétrique, Noir à 19,99€ au lieu de 55€ sur @Fnac

HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

➡️ PC portables / PC fixes :

Ecran PC 24″ MSI PRO MP242A E2 – Full HD IPS, 1 ms, 120Hz à 69,99€ au lieu de 119,99€ sur @Fnac

—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —