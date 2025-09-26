TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos et Bonnes Affaires [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 26 septembre
Promos et Bonnes Affaires

[#FrenchDays] Les promos High-Tech du 26 septembre

26 Sep. 2025 • 17:58
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • HOT! Console PS5 Slim Edition Digitale + Station de Charge pour DualSense + Socle Vertical à 374,99€ sur @Cdiscount avec le code COCORICO25
  • Aspirateur Laveur Balai sans Fil Roborock Flexi Lite, 17000 Pa à 134,99€ au lieu de 199,99€ sur @Cdiscount avec le code COCORICO15
  • Ecouteurs Apple AirPods Pro USB-C (2e génération) – Blanc à 184€ au lieu de 229€ sur @Cdiscount avec le code COCORICO15
  • Smartphone 6.67″ Xiaomi Poco M7 Pro 5G – 256Go, 8Go de Ram, Vert à 134,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code COCORICO15
  • Montre Connectée Garmin Forerunner 55 – GPS, Multi-activités à 117,20€ au lieu de 199,99€ sur @Amazon avec le code AMZ10
  • [Précommande] Console Asus Rog Xbox Ally – 7″ FHD Tactile 120Hz,AMD Ryzen Z2 A, RAM 16Go, 512Go SSD, Windows 11 à 574,99€ au lieu de 599,99€ sur @Cdiscount avec le code COCORICO25
  • Disque SSD PNY CS1030 500GB M.2 NVMe PCIe Gen3 x4 – 500 Go à 26,99€ au lieu de 29,49€ sur @Amazon
  • HOT! SSD PNY CS2230 1TB M.2 NVMe Gen3 à 49,99€ au lieu de 61,56€ sur @Amazon avec le code AMZ10
  • Câble USB C LISEN – 2m, 240W, Cordon USBC vers USBC  à 7,49€ sur @Amazon (via remise au panier – vendeur tiers)
  • Carte Mère Asus Tuf Gaming B850M-Plus WiFi AMD mATX (via ODR de 20€) + coupon AMZ10 à 162,06€ au lieu de 237,09€ sur @Amazon avec le code AMZ10
  • HOT! Sonic Racing: CrossWorlds sur Nintendo Switch à 40,28€ sur @Amazon
  • Hogwarts Legacy : L’héritage De Poudlard Edition Collector sur Xbox One à 121,56€ au lieu de 222,43€ sur @Amazon

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Lot de 2 Détecteurs de mouvement Philips Hue Motion Sensorà 42,99€ au lieu de 89,98€ sur @Fnac (via remise au panier)
  • HOT! Casque sans fil Bose QuietComfort 35 II – Bluetooth, avec Micro, Suppression de bruit, Noir à 149,11€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Lot de 4 Trackers Bluetooth Ugreen FineTrack Smart Finder – Certifié FindMy, iOS à 27,99€ sur @Amazon (Via Remise Panier – Vendeur Tiers)
  • Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 6,99€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon
  • Batterie Externe sans fil Belkin BoostCharge Pro – 10 000 mAh avec Qi2, Chargeur Portable Compatible MagSafe, Support intégré à 52,24€ au lieu de 72,78€ sur @Amazon
  • Bracelet connecté Google Fitbit Charge 6 à 99,83€ au lieu de 119€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 245€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.67″ Xiaomi POCO X7 Pro AMOLED 120Hz (1220×2712), Dimensity 8400-Ultra – 12 Go, 256 Go, 50+8 MP, 6000mAh, 90W à 233,99€ sur @AliExpress
  • [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Liseuse Kobo Clara Colour à 149,99€ au lieu de 169,99€ sur @Fnac
  • Tablette 11″ Honor Pad X8a – FHD 90Hz, Snapdragon 680, RAM 4 Go, 128 Go, 8300mAh (Entrepôt Fr) à 83,09€ sur @AliExpress avec le code FRFS10
  • Tablette 13,2″ OnePlus Pad 3 – 12+256 Go processeur Snapdragon 8 Elit, 3,4K 144 Hz à 385,30€ sur @AliExpress avec le code FRFS45
  • HOT! Tablette 10,9″ Apple iPad 10ème Génération – 64 Go, Wifi à 284€ au lieu de 305,05€ sur @Amazon
  • Tablette 8,3″ Apple iPad Mini (A17 Pro) – 256 Go à 481,90€ au lieu de 739€ sur @Rakuten avec le code ORDI50
  • Tablette 11″ Apple iPad Wi-Fi A16 – RAM 8 Go, 128 Go, Modèles Internationaux, Sans Chargeur (+17€ cagnottés) à 319,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier + Souris sans fil Cherry Gentix Desktop – AZERTY, Radio 2,4 GHz, Repose-Poignets Intégré, Souris Symétrique, Noir à 19,99€ au lieu de 55€ sur @Fnac
  • HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique Sapphire PURE AMD Radeon RX 9070 XT 16GB à 649,58€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 789€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 406,89€ sur @Cdiscount
  • Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 579,86€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte Graphique Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16 Go GDDR6 à 359,34€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • HOT! Aspirateur robot Xiaomi Vacuum T12 – noir (Entrepôt FR) à 77,11€ sur @AliExpress avec le code FAFR13 + XIAOMIT1240
  • HOT! Aspirateur balai SAMSUNG Jet65 Pet VS15A60BGR5 à 171€ au lieu de 236,13€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Machine à expresso avec broyeur à grain ECAM 21.112.S DELONGHI – 1450W (via 20€ de fidélité + ODR de 58€ – Sélection de magasins) à 211,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour avec le code 37DRIVE10
  • AirFryer Moulinex Multicook & Fry – Multicuiseur, 12 programmes, Cuisson sur 2 niveaux, Capacité 6L, Gris Hippo à 99,99€ au lieu de 177,53€ sur @Amazon
  • Lave-linge hublot HAIER I-PRO serie 5 – 9 kg, HW90-B14959S8U1 (Retrait Magasin gratuit) à 399,99€ au lieu de 659,99€ sur @Darty
  • Aspirateur traîneau DYSON Cinetic Big Ball Multifloor 2 – Sans sac à 249€ au lieu de 332,73€ sur @Carrefour
  • Laveur de sol Dyson Wash G1 à 331,67€ au lieu de 499€ sur @Dyson avec le code WELCOME-5
  • Machine à Glaces et Glaces à l’italienne 13-en-1 Ninja Swirl by Crea Mi NC701EU (Vendeur Boulanger – 24€ cagnotté) à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Rakuten avec le code HOME50
  • Friteuse sans huile Ninja Double Stack XL SL400EU – 9,5 L, 2470W, 2 paniers (+3,58€ en RP) – Vendeur Boulanger à 179€ au lieu de 209€ sur @Rakuten avec le code BOULANGER30

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

deals promos Promos

[#FrenchDays] Les promos High-Tech du 25 septembre

deals promos Promos

[#FrenchDays] Les promos high-tech du 1er mai

french-days Promos

[#FrenchDays] Les promos high-tech du 2 mai

deals promos Promos

[#FrenchDays] Les promos high-tech du 5 mai

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

PS5 Pro PlayStation 5 et Manette DualSense

Sony dit que la PS5 est la génération de console « la plus réussie » jamais créée

26 Sep. 2025 • 19:22
0 Jeux vidéo

Sony a qualifié la PlayStation 5 de génération de console « la plus réussie » financièrement à ce...

Instagram Facebook Icones Logo

Après l’UE, Facebook et Instagram proposent l’abonnement payant pour supprimer les publicités au Royaume-Uni

26 Sep. 2025 • 18:51
1 Internet

Meta déploie son modèle « payer ou consentir » au Royaume-Uni. Les utilisateurs britanniques de Facebook et Instagram devront...

OnePlus 13

OnePlus : une faille permet de lire tous vos SMS

26 Sep. 2025 • 16:55
0 Mobiles / Tablettes

Une importante faille de sécurité a été découverte sur de nombreux smartphones OnePlus, permettant à...

meta-vibes

Meta lance « Vibes », un nouveau flux de vidéos générées par IA

26 Sep. 2025 • 15:15
1 Logiciels

Meta a le chic pour sortir des nouveautés que personne n’avait demandé : la firme dirigée par Mark Zuckerberg a lancé il...

Amazon Prime Logo

La FTC inflige à Amazon une pénalité de 2,5 milliards de dollars pour les inscriptions « forcées » à Prime

26 Sep. 2025 • 12:50
1 Hors-Sujet

Amazon vient d’accepter un règlement de 2,5 milliards de dollars après des années d’enquête sur les pratiques du...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 17 : les vitesses de charge avec les chargeurs Apple et tiers

iPhone 17 : les vitesses de charge avec les chargeurs Apple et tiers

26 Sep. 2025 • 18:23

image de l'article Report de Siri avec IA : Apple réagit et demande le rejet d’une plainte

Report de Siri avec IA : Apple réagit et demande le rejet d’une plainte

26 Sep. 2025 • 16:27

image de l'article Des iPhone 17 Pro vont filmer un match de baseball pour la TV, une première dans le sport

Des iPhone 17 Pro vont filmer un match de baseball pour la TV, une première dans le sport

26 Sep. 2025 • 15:39

image de l'article La foule des grands jours pour la réouverture de l’Apple Store historique de Ginza (+photos)

La foule des grands jours pour la réouverture de l’Apple Store historique de Ginza (+photos)

26 Sep. 2025 • 14:31

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site