Mad Max : George Miller préparerait une série pour HBO Max

Après cinq films presque tous aussi marquants les uns que les autres, la saga Mad Max pourrait bientôt se décliner dans un autre format très populaire, celui des séries. Si l’on en croit des informations relayées par la chaine YouTube Mad Max Bible, HBO Max développerait un projet qui représenterait l’ultime contribution de George Miller à sa franchise culte. Ce récit inédit s’intitulerait The Wasteland, et placerait son action un an avant Fury Road (2015). Miller n’a jamais caché son intention d’écrire une trilogie autour de Max et Furiosa, avec Tom Hardy de retour dans le rôle du héros solitaire un peu (beaucoup) bourru.

De projets avortés à une seconde vie en streaming

L’idée de The Wasteland hante George Miller depuis les années 1980. Le réalisateur a tenté à plusieurs reprises de donner vie à ce chapitre, d’abord sous la forme d’une série, puis d’un jeu vidéo. En 2008, le réalisateur australien évoquait même une collaboration avec Cory Barlog, le créateur de God of War, projet finalement abandonné avant que le jeu Mad Max d’Avalanche Studios ne voie le jour en 2015. Aujourd’hui, avec le scénariste Shaun Grant (Nitram), l’espoir renaît d’obtenir enfin une conclusion cohérente au récit initialement imaginé par Miller.

Warner Bros. mise sur l’après-apocalypse

On est tout de même en droit de se demander si l’échec commercial de Mad Max : Furiosa n’a pas contraint le choix du format « série », Warner ne voulant peut-être pas investir des dizaines de millions de dollars dans un projet risqué de sortie en salles. Dans l’attente d’une officialisation de HBO Max, nul doute que les conjectures vont continuer d’affluer…

