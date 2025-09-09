TENDANCES
Keynote Apple en live dès 18h45 sur KultureGeek
Actualité Mobiles et Tablettes

Keynote Apple en live dès 18h45 sur KultureGeek

9 Sep. 2025 • 17:53
0

Venez suivre avec nous la Keynote de ce 9 septembre qui aura lieu sur le campus d’Apple , dès 19h00 (heure Française) sur notre page spécialement mise en place pour l’occasion. Vous pouvez également suivre le Special Event depuis notre application iAddict v5 qui regroupe l’actue de nos sites iPhoneAddict et KultureGeek (Lien App Store – Gratuite) compatible avec l’iPhone et iPad. N’hésitez pas à partager l’info sur Twitter et Facebook.

Logo Invitation Keynote Apple 9 Septembre 2025

> Accéder à la Keynote depuis le site (sur ordinateur)

> Accéder à la keynote depuis l’application iAddict v5 (iPhone/iPad –  Gratuit).

iPhone 17 : les évolutions attendues

Le modèle classique, l’iPhone 17, gagnerait en taille avec un écran de 6,3 pouces intégrant la technologie ProMotion 120 Hz, offrant une navigation plus fluide et réactive.

L’iPhone 17 Air, version inédite, miserait sur un design ultrafin avec une épaisseur de 5,5 mm. Il serait propulsé par la puce A19, se limiterait à un unique module photo et afficherait une autonomie plus restreinte. L’appareil disposerait néanmoins d’un grand écran 6,6 pouces ProMotion. Il se distinguerait par l’abandon total de la carte SIM physique au profit de l’eSIM, l’intégration d’un modem Apple C1 et une nouvelle finition bleu ciel.

Quant aux iPhone 17 Pro et Pro Max, ils adopteraient un module photo redessiné, allongé, intégrant un téléobjectif porté à 48 mégapixels. Apple y ajouterait un diaphragme à ouverture variable et une fonction de vidéo double flux utilisant simultanément la caméra frontale et le capteur arrière. On évoque aussi une nouvelle découpe arrière destinée à améliorer le chargement sans fil. Côté performances, ils reposeraient sur la puce A19 Pro, offriraient une autonomie revue à la hausse, adopteraient un châssis en aluminium et seraient disponibles dans une nouvelle teinte orange.

Apple Watch : trois modèles en préparation

L’Apple Watch Ultra 3 disposerait d’un affichage légèrement agrandi, identique en taille à celui de la Series 10. Elle embarquerait la puce S11, prendrait en charge la 5G RedCap pensée pour les objets connectés, et proposerait en plus une connexion satellite.

La Series 11 verrait son écran gagner en luminosité et serait proposée avec de nouvelles déclinaisons colorées et des bracelets inédits, renforçant le côté personnalisable de la montre.

De son côté, l’Apple Watch SE évoluerait avec un écran repensé et une nouvelle puce plus performante, tout en conservant sa vocation d’entrée de gamme.

AirPods Pro 3 : nouvelles fonctionnalités

Les prochains AirPods Pro 3 pourraient intégrer un capteur de fréquence cardiaque, bénéficier d’un boîtier de recharge réduit proche de celui des AirPods 4, et inaugurer une fonction de traduction instantanée. Ces nouveautés élargiraient les usages des écouteurs vers la santé et l’assistance linguistique.

Accessoires et coques

Enfin, Apple proposerait de nouvelles coques TechWoven équipées de points d’attache pour sangle, afin de renforcer la modularité et la personnalisation des futurs iPhone.

