Le YouTubeur star MrBeast envisage de créer une entreprise de téléphonie mobile !

2 Sep. 2025 • 19:23
YouTubeur mondialement connu (et monstrueusement riche), MrBeast (alias Jimmy Donaldson) envisage de se lancer dans l’industrie des télécommunications en créant une entreprise de téléphonie mobile. Si l’on en croit un dossier interne consulté par Business Insider, le YouTubeur planifierait le lancement d’un opérateur mobile virtuel (MVNO) dès 2026, en s’appuyant notamment sur les réseaux existants d’acteurs clefs du secteur mobile comme AT&T, T-Mobile ou Verizon. Cette approche lui permettrait d’offrir des tarifs attractifs sans payer les coûts exorbitants liés à la construction et au maintien d’un réseau cellulaire. Cette initiative fait immanquablement penser aux lourds investissements financiers de l’acteur Ryan Reynolds dans Mint Mobile, une société de téléphonie mobile revendue récemment à T-Mobile pour 1,35 milliard de dollars.

MrBeast

On notera qu’au-delà de ses activités de YouTubeur, MrBeast a déjà diversifié son empire avec un certain succès, de la chocolaterie Feastables à la chaîne Lunchly en passant par une gamme de jouets. Seul hic dans cette success story presque parfaite, les difficultés de la branche média de MrBeast, qui reste déficitaire malgré les 430 millions d’abonnés. La création d’une société de téléphonie pourrit être un moyen pour Jimmy Donaldson de renouer avec la rentabilité…

Signaler une erreur dans le texte

