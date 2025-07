Form dévoile les Smart Swim 2 Pro, des lunettes de natation connectées

Form vient de dévoiler les Smart Swim 2 Pro, une version améliorée de ses lunettes de natation connectées, conçues pour résister aux conditions exigeantes de la nage en eau libre. La principale nouveauté réside dans l’utilisation du verre Gorilla Glass 3 pour les lentilles, offrant ainsi une meilleure résistance aux rayures, et ajouatnt aussi un léger surpoids. Cette amélioration a de quoi rassurer les nageurs concernant la durabilité et la solidité de l’accessoire, un point crucial face aux éléments naturels qui caractérisent la nage en eau libre. En parallèle, plutôt que de se fier à un revêtement anti-buée classique, la marque fournit désormais un spray anti-buée (à base de shampooing pour bébé dilué !), spray que les utilisateurs peuvent recharger eux-mêmes selon les proportions indiquées.

A l’instar de la version non-Pro, les Smart Swim 2 Pro disposent d’un capteur de fréquence cardiaque et de capteurs de mouvements

Outre le matériel, Form enrichit également son offre logicielle premium, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les performances des nageurs, comme des programmes plus personnalisés et des conseils ciblés. La startup affirme que les abonnés premium progressent 1,4 fois plus vite que les utilisateurs qui se « contentent » du matériel fourni, un chiffre évidemment invérifiable. Les Smart Swim 2 Pro sont disponibles à la vente dès ce mardi 15 juillet au prix de 329 euros en Europe.