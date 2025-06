L’enseigne originelle de Twitter a été brulée en plein désert… pour une campagne marketing

L’enseigne originelle de Twitter, celle qui ornait la façade du siège social de San Francisco, a été vendue aux enchères un peu plus tôt cette année pour 34 000 dollars. On sait désormais que cette enseigne a été achetée par Ditchit, une startup de petites annonces en ligne qui n’a pas hésité à la faire exploser en plein désert du Nevada dans le cadre d’une spectaculaire opération marketing ! Le logo, surnommé « Larry », a ainsi connu une fin aussi flamboyante que le réseau social qu’il représentait autrefois, dans une tentative de « symboliser » le renouveau suite à la transformation de Twitter en X par Elon Musk. « Elon Musk a rebaptisé Twitter en X pour soutenir la liberté d’expression », peut-on entendre dans la vidéo promotionnelle, « Nous faisons la même chose pour les places de marché locales ».

Toujours selon Ditchit, cette explosion du logo Twitter illustrerait la volonté de concurrencer des plateformes comme Facebook Marketplace ou OfferUp, qu’elle accuse de sacrifier l’expérience utilisateur au profit des entreprises. Après avoir transporté l’enseigne (de 256 kilos tout de même) depuis San Francisco jusqu’en Californie, la startup l’a déplacée à nouveau vers une zone tout près de Las Vegas où elle a organisé la détonation avec une équipe de 15 personnes et quatre Cybertrucks. Des fragments de l’enseigne seront vendus via l’application de Ditchit, et les bénéfices iront à un organisme de soutien aux jeunes entreprises.