L’ex-CEO d’Etsy planche sur une sorte de loupe high-tech dopée à la réalité augmentée

La réalité virtuelle et augmentée débouche parfois sur des concepts nettement plus originaux que des lunettes ou des casques XR : la startup Dopple Works, fondée par Robert Kalin, cofondateur et ancien CEO d’Etsy travaille sur un appareil étrange baptisé Loop. Selon un rapport de Lowpass, l’entreprise a déposé une demande auprès de la FCC (Commission fédérale des communications), un document qui révèle que Loop est un appareil alimenté par batterie et capable de connexions Wi-Fi et Bluetooth.

Le dépôt à la FCC ne donne que peu de détails sur ce nouvel appareil mais une demande de brevet associée décrit Loop comme un « appareil informatique spatial portatif dédié », équipé d’une caméra, d’un haut-parleur, d’un capteur de suivi et d’un écran. Ces caractéristiques suggèrent que l’appareil est conçu pour analyser et interagir avec son environnement tout en affichant du contenu en réalité mixte. Même si la fonction principale de cet appareil reste encore floue, les illustrations du brevet évoquent un usage possiblement « exploratoire » — l’objet rappelant par certains aspects une nouvelle forme de loupe high-tech (qui afficherait du contenu en AR donc).