La OnePlus Pad 3 est officielle : une tablette Android puissante

OnePlus a dévoilé sa nouvelle tablette, la OnePlus Pad 3, équipée d’un processeur plus performant et d’un écran agrandi. Voici un tour d’horizon des caractéristiques et des nouveautés de cet appareil.

Une fiche technique musclée

La OnePlus Pad 3 embarque le processeur Snapdragon 8 Elite, couplé à 12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage selon le modèle. Elle tourne sous OxygenOS basé sur Android 15, avec une batterie de 12 140 mAh compatible avec une charge rapide de 80 W.

L’écran LCD de 13,2 pouces propose une définition de 3 392 × 2 400 pixels, avec une luminosité de 600 nits (jusqu’à 900 nits en mode haute luminosité) et un taux de rafraîchissement fluide de 144 Hz. Huit haut-parleurs sont présents, tandis que la sortie audio filaire passe par le port USB-C, la tablette étant fine (5,97 mm d’épaisseur).

Les caméras incluent un capteur frontal de 13 mégapixels et un capteur arrière de 8 mégapixels. Cependant, un point faible notable est l’absence de biométrie sécurisée : seul un déverrouillage facial par caméra est proposé, incompatible avec des applications sensibles comme les gestionnaires de mots de passe.

Côté connectivité, la tablette prend en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4.

Un logiciel optimisé et les accessoires

OnePlus promet six ans de mises à jour de sécurité et trois mises à jour majeures du système, jusqu’à Android 18. Le logiciel intègre des fonctionnalités IA et le système de multitâche Open Canvas, désormais amélioré avec des suggestions de groupes d’applications, par exemple pour alterner entre une messagerie et une carte lors de la planification d’un événement.

La OnePlus Pad 3 s’accompagne d’un nouvel étui-clavier (vendu séparément), ajustable entre 110 et 165 degrés et doté d’une fonction NFC pour transférer des fichiers entre la tablette et un smartphone. Le stylet OnePlus Stylo 2 et un étui Folio sont également disponibles, renforçant la polyvalence de l’appareil pour la productivité et la créativité.

Dès 599 euros

La OnePlus Pad 3 est disponible dès maintenant à la commande. Le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est à 599 euros. Pour sa part, le modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go est également à 599 euros… mais uniquement au lancement. En effet, une remise de 100 euros est appliquée.