Android Auto est désormais installé sur plus de 250 millions de véhicules

Le chiffre a de quoi donner le tournis : parallèlement à l’annonce de l’arrivée de Gemini sur Android Auto, Google a annoncé que son système d’exploitation pour voiture était désormais installé sur plus de 250 millions de véhicules, soit une progression de 50 millions sur un an : « Aujourd’hui, il y a plus de 250 millions de voitures compatibles avec Android Auto, et plus de 50 modèles de voitures avec Google intégré sur les routes. Quelle que soit l’expérience que vous choisissez, nous apportons toujours les dernières technologies pour rendre votre conduite plus agréable et productive. Et l’avenir de la conduite s’annonce bien plus intelligent avec Gemini, votre assistant IA de Google, qui arrive bientôt dans votre voiture. »

A noter que Google ne parle ici que des OS installés dans les véhicules et non du taux d’usage de cet OS. En d’autres termes, cela ne signifie pas que plus de 250 millions de conducteurs utilisent Android Auto à bord de leurs véhicules, sachant en plus que nombre de ces derniers sont aussi probablement équipés avec le système concurrent CarPlay d’Apple. Reste que les conducteurs ont le choix des armes, et qu’Android Auto est probablement aujourd’hui le système embarqué pour véhicule le plus complet du marché.